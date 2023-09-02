3 منصات مهمة تطلقها السعودية لفتح باب فرص عمل متنوعة و مرنة تمنح المواطنين فرصا أكبر للعمل في ظل وجود كم هائل من الكوارد الوطنية .

وكشف متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، عن تدشين الوزارة 3 منصات وهي العمل الحر والمرن وعن بُعد؛ لإتاحة أكبر فرص عمل للكوادر الوطنية.

وقال “الرزقي”، خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن الوزارة أطلقت هذه المنصات استشرافا لأهمية أنماط العمل الحديثة ومواكبة التحول والتقدم التقني والرقمي.



وأوضح أن العمل المرن يؤديه غير متفرغ ويكون احتساب الأجر فيه بالساعة، كما يلتزم صاحب العمل بتوثيق العقد إلكترونيًا.

وأشار إلى أن العمل عن بعد يساهم في إتاحة فرص توظيف أكثر لغير القادرين على الوصول إلى مقرات العمل، في حين يمكن نمط العمل الحر أصحاب المهارات في تقديم خدماتهم للمنشآت والأفراد في أنشطة محددة من خلال وثيقة عمل حر.



من جانب أخرى أعلن صندوق الموارد البشرية عن دورات مجانية لمدة (15 ساعة) في برامج مايكروسوفت أوفيس (وورد، إكسل، باوربوينت، أوتلوك).

وأكد الصندوق على أن التسجيل في هذه الدورات متاح لكافة أفراد المجتمع (الباحثين عن عمل، الخريجين، الموظفين)، مع الحصول شهادة معتمدة.