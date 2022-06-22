الآمار الغذائية توسع تواجدها في دولة الإمارات

أعلنت مجموعة “الآمار الغذائية”، الوكيل الحصري الأول لـ”دومينوز بيتزا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، عن مرحلة جديدة من التوسع والنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بافتتاح متجرها الأول لعلامة “دومينوز ” في منطقة الظيت في رأس الخيمة غدا الخميس يوم 23 يونيو، وأضاف البيان أنه من المقرر ايضاً إفتتاح متجر ثاني في إمارة رأس الخيمة في غضون أسبوع من الافتتاح الأول.

ويقول شوبيت تاندون الرئيس التنفيذي للعمليات – دومينوز بيتزا – الأسواق الدولية في “الآمار الغذائية، : “يسعدنا أن نكون جزءًا من قصة نمو الإمارات العربية المتحدة. بعد نجاحنا البارز كوننا المزود الرسمي للبيتزا في معرض إكسبو دبي 2020، ومن ثم افتتاح المتجر الخمسين في دول الإمارات العربية المتحدة مؤخراً ، سنواصل التوسع في جميع أنحاء الإمارات. لقد أثبتت “الآمار الغذائية” وجودها بشكل قوي في مختلف أنحاء دبي والشارقة وعجمان وأبوظبي والعين. ها نحن الآن نحتفل بإنجاز آخر وهو افتتاح متجرنا الأول في رأس الخيمة، ومن المقرر ايضاً إفتتاح متجر آخر في غضون أسبوع في نفس الإمارة. لقد نما فريقنا واصبح لدينا فريق عمل يتكون من حوالي 900 موظف متخصص في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ونحرص دائماً على خلق المزيد من فرص العمل لجذب المواهب من جميع أنحاء الدولة تماشياً مع رؤية الإمارات للنمو 2030″. يذكر أن “الآمار الغذائية”هي الوكيل الحصري “لدومينوز بيتزا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولديها حتى الآن أكثر من 540 متجر دومينوز.