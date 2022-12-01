اكتشف العلا السعودية: مقصد سياحي فريد لعشاق الثقافة والطبيعة

تعد منطقة العلا الأثرية في المملكة العربية السعودية أحد أهم المواقع التراثية غير المستكشفة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 200 ألف عام، كونها تحتوي الكثير من المواقع الثقافية القديمة وجبال الحجر الرملي والواحات.

وتعمل المملكة حالياً على:

تحويل الموقع التاريخي إلى وجهة دولية من خلال المخطط الرئيسي “رحلة عبر الزمن” تحت قيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحلول عام 2035، ستتيح هذه المنطقة أكثر من 38 ألف فرصة عمل وتضيف قرابة 32 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

ضمن أهدافنا في الحفاظ على التراث الثقافي في محافظة #خيبر، نعلن تفعيل أبرز المواقع التاريخية في المحافظة، والتي تشكّل مع محافظتي #العلا و #تيماء رحلة طبيعية ثقافية والتي تتمثل في #الممالك_العربية_القديمة. pic.twitter.com/rzpcoIkaxy — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) November 25, 2022

وقالت الهيئة الملكية للعلا في بيان:

“يساهم المخطط الرئيسي بشكل مباشر في تحقيق رؤية 2030 من خلال إعادة تنشيط العلا كوجهة سياحية وتحفيز التنوع الاقتصادي في المنطقة. وإن تحسين نوعية الحياة للسكان، وتعزيز فرص العمل، وتسريع تطوير البنية التحتية الثقافية والسياحية في المنطقة من ضمن الخطة”.

وتختزن العلا منطقة آثار ضخمة يعود تاريخها لآلاف السنين وترجع لقوم ثمود، ومدائن صالح.

وقد اكتشف باحثون فيها بقايا معابد وتماثيل تعود إلى:

عصر اللحيانيين عام 900 قبل الميلاد ، الأمر الذي يجعلها واحدة من أهم مواقع التراث في السعودية.

، الأمر الذي يجعلها واحدة من أهم مواقع التراث في السعودية. وتضم “مدائن صالح” مقابر ضخمة، لها واجهات مزخرفة تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد وصولاً إلى القرن الأول الميلادي.

كما يحتوي موقع الحجر شهادة فريدة عن حضارة الأنباط، بمقابره الضخمة البالغ عددها 111 مقبرة، منها 94 مقبرة مزينة بالزخارف بالإضافة لآباره المائية، الأمر الذي يظهر الإنجازات المعمارية للأنباط وخبراتهم الهيدرولوجية.

وتشمل العلا أيضا خمس مناطق:

بلدة العلا القديمة

دادان

جبل عكمة

الأفق النبطي

مدينة الحجر التاريخية

وسيتم إنشاء 15 منطقة ثقافية جديدة تشمل المتاحف، صالات العرض والمراكز الثقافية. كما ستضم العلا أيضا وادي الضيافة، الذي يربط المناطق الخمس بمجال عام يبلغ طوله 20 كيلومترا.

وسيضم الموقع التراثي الذي تبلغ مساحته 22500 كيلومتر مربع خط ترام منخفض الكربون بطول 46 كيلومترا يربط الموقع بمطار العلا الدولي.

ويمكن للزوار أيضا التنقل بالسيارة أو سيراً على الأقدام أو بالدراجة أو حتى على ظهور الخيل.

علاوة على ذلك، سيضيف الموقع التراثي ما مجموعه 5 آلاف غرفة إضافي إلى الهدف الإجمالي البالغ 9400 غرفة بحلول عام 2035، حيث تقدم كل منطقة للزوار مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة والضيافة، بدءاً من الفنادق والمنتجعات السياحة البيئية إلى النزل الفاخرة ومزارع الوادي المنحوتة في صخور الحجر الرملي.