اكتشاف عملات ومجوهرات عربية أثرية في منطقة نيجني نوفغورود الروسية البعيدة

عثر مؤخرا على عملات ومجوهرات عربية تعود للقرن العاشر في منطقة روسية بحسب وكالة تاس، ويشير التقرير أن العملات عثر عليها في مقابر منطقة نيجني نوفغورود.

قدمت الحفريات في مقبرة موروم معطيات غير معروفة سابقًا على الضفة اليمنى لنهر أوكا ، وهي تقدم صورة جديدة لفهم طبيعة التجارة الدولية السائدة وقتها من أدلة الآثار الموجودة. بدأت بعثة فولغا التابعة لمعهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية ، جنبًا إلى جنب مع بعثة متحف نيجني نوفغورود التاريخي والمعماري الحكومي ، عمليات التنقيب في مقبرة قديمة لنبلاء قبائل موروم بمقاطعة نيجني نوفغورد.

وتنقل تقارير صحفية أن المكتب الإعلامي لمعهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أكد أن عثور العلماء في مقابر قديمة لنبلاء قبائل موروم بمقاطعة نيجني نوفغورد على قطع نقدية معدنية عربية ومجوهرات أجنبية وقطع أثرية أخرى، دليل على وجود علاقات تجارية واسعة لهذه القبائل مع مناطق أوراسيا البعيدة.

وكانت التجارة في الامبراطورية البيزنطية في القرن العاشر تعتمد على النقود المعدنية التي تم تداولها مع نقل البضائع بواسطة السفن وساعد نظام الطرق الروماني القديم إلى جانب النقل البحري، في نقل البضائع من أقصى طرف في الإمبراطورية الى الطرف الآخر، ومن أماكن بعيدة جدًا .

عثر العلماء في أحد القبور على أسلحة وخوذة مصنوعة من معدن غير حديدي وقطع من شريط ذهبي لتزيين الملابس وحقيبة من الفرو ودراهم فضية عربية وخواتم فضية وحزام مزين بلوحات معدنية بيضاء ومذهبة، سبق أن عثر على مثيل لها في مقابر الموردوفيين والهنغار وقبائل أخرى في أوروبا الشرقية بحسب روسيا اليوم.