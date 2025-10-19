اكتشاف علاج لانسداد النفس خلال النوم بدواء قديم للصرع

لا يوجد دواء معتمد حتى اليوم لعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي، فيما يتضمن العلاج عادةً علاجًا بالضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، وهو علاج فعال ولكنه غالبًا ما يكون غير مريح، مما يؤدي إلى ضعف الالتزام به إلا أن دواء يستخدم للصرع أثبت فعالية في وقف انقطاع النفس خلال النوم. وأظهرت نتائج دراسة نُشرت في مجلة ذا لانسيت أن دواء سولتيام الذي يُستخدم منذ عقود لعلاج الصرع، يمكنه علاج الأبنيميا أي انقطاع النفس الانسدادي النومي OSA (انقطاع النفس النومي sleep apnea) وخضع 298 مريضًا يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) بدرجاتٍ تتراوح بين المتوسطة والشديدة، مما يجعلها تجربة سريرية متوسطة الحجم في مراحلها المبكرة وشهد المشاركون الذين تلقوا سولتيام انخفاضًا بنسبة تصل إلى 47% في انقطاعات التنفس (انقطاع النفس وقصور النفس) أثناء النوم مقارنةً بمن تلقوا علاجًا وهميًا. وظهر تحسن في مستويات الأكسجين بشكل ملحوظ، مما يشير إلى تحسن في التنفس الليلي وجودة النوم بشكل عام. وأظهرت الدراسة آلية عمل دواء سولتيام وهو مضاد للاختلاج حين يثبط إنزيم الكربونيك أنهيدراز، وهو إنزيم يستهدفه أيضًا الأسيتازولاميد. يمكن أن يؤثر هذا على تنظيم التنفس وتوتر عضلات مجرى الهواء، وهما عاملان أساسيان في انقطاع التنفس أثناء النوم. ة وصف البروفيسور جان هيدنر وزملاؤه في جامعة غوتنبرغ النتائج بأنها “إنجاز كبير”، إذ أثبتت التجربة أن انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يتأثر بالأدوية. مع ذلك، يؤكد مؤلفو الدراسة على ضرورة إجراء تجارب أكبر وأطول أمدًا لتأكيد الفعالية والسلامة، لا سيما وأن تثبيط إنزيم الكربونيك أنهيدراز على المدى الطويل قد يسبب اختلالات في توازن الإلكتروليتات أو مشاكل أيضية.

إذا أكدت التجارب المستقبلية السلامة والفعالية، فقد يصبح سولتيام أول دواء فموي لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، مما يوفر بديلاً للمرضى الذين لا يستطيعون تحمل جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر. و في الوقت الحالي، يحذر الخبراء من أنه لم تتم الموافقة عليه بعد لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، ولا ينبغي أن يحل محل الرعاية الطبية التقليدية. ويبدو أن هذه الحبوب فعالة بشكل معتدل (تقليل الأعراض بنسبة 47% في التجارب السريرية) وتمثل علاجًا واعدًا ولكن لا يزال تجريبيًا لمرض انقطاع التنفس أثناء النوم في انتظار المزيد من الأبحاث. وينتظر مرضى انقطاع التنفس علاجاً آخر عن طريق تناول الحبوب (Apnimed’s AD109) إلا أنه بانتظار نتائج تجارب نهائية متوقعة العام القادم وهو AD109 أول حبة دواء فموية لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، مما يوفر بديلاً لأجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) والإجراءات الجراحية.