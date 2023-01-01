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اكتشاف دواء جديد لمشكلة انسداد الوريد الشبكي المسببة للعمى

توصل علماء في جامعة نورث ويست لندن للرعاية الصحية إلى دواء جديد بديلا للحقن المستخدمة في علاج انسداد الوريد في شبكية العين
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في اكتشاف علمي جديد، توصل علماء لدواء بديل للحقن المستخدمة في علاج مشكلة انسداد الوريد الشبكي في العين.

الاكتشاف سيمكن المرضى الذين يعانون من انسداد الوريد الشبكي الذي يعد سببا رئيسيا لفقدان البصر لدى كبار السن من استبدال الحقن التي تؤخذ شهريا بدواء “فاريسيماب“.

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ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن استشارية طب العيون في جامعة نورث ويست لندن للرعاية الصحية، الدكتورة كريستيانا دينا، قولها: إن فاريسيماب قادر على تقليل مستوى مركب في الدم يسمى Ang2، والذي يمكن أن يؤدي بتركيزات عالية إلى تسرب في الأوعية الدموية”.

ما هو مرض انسداد الوريد الشبكي

  • يصاب الأشخاص بانسداد الوريد الشبكي عندما تغلق أحد الأوردة الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العين بسبب جلطة.
  • يؤدي هذا إلى تسرب الدم والسوائل الأخرى إلى الشبكية، مما يحدث كدمات وتورم.
  • يستمر التسرب في كثير من الأحيان، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى العمى لأن تراكم السوائل يضر العين.
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أسباب الإصابة بانسداد الوريد الشبكي

لا يزال السبب الحقيقي والدقيق للإصابة بانسداد الوريد الشبكي غير معروف، لكن بعض الأمراض والعادات تجعل العين أكثر قابلية للإصابة به مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري والتدخين.

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