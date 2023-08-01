وقعت شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق – مبكو، اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة.





ووفقا لاتفاقية الاكتتاب والشروط المفصلة ستقوم الشركة بزيادة رأس مالها من 666.67 مليون ريال إلى 866.67 مليون ريال، مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 20 مليون سهم عادي جديد (تمثل 30% من رأس مال الشركة الحالي)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.





وقالت الشركة إنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأس مال الشركة 23.08% بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة.





والتزم الصندوق بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.50 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 630 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.





وأشارت إلى أن الصندوق ليس طرفًا ذي علاقة في الشركة.



وبيت أن عند إتمام زيادة رأس مال الشركة، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين عضوين في اللجنة التنفيذية للشركة وعضوين في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهم من قبل الصندوق.





وأضافت أن الزيادة في رأس المال تخضع للحصول على موافقات هيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.