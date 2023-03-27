اكتتاب الأنصاري للخدمات المالية يستقطب 12,7 مليار درهم

أعلنت مجموعة “الأنصاري للخدمات المالية، المتخصصة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات، اليوم عن تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.03 درهم إماراتي للسهم الواحد وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلَن عنه سابقاً، وذلك بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لطرحها العام الأولي (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح العالمي”) بتاريخ 24 مارس 2023.

واستقطب الطرح العالمي طلباً كبيراً من شريحة المستثمرين المحترفين وشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات على حد سواء، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي على الأسهم 12.7 مليار درهم (متضمناً المستثمر الأساسي شركة الصكوك الوطنية). وباستثناء التزام المستثمر الأساسي البالغ 200 مليون درهم، تجاوز مستوى الاكتتاب القيمة المستهدفة لجميع الشرائح مجتمعة بنحو 22 مرة وفقاً للسعر النهائي. وشهد طرح المستثمرين المحترفين طلبات اكتتاب بقيمة تجاوزت 10.2 مليار درهم إماراتي، بما في ذلك التزام شركة الصكوك الوطنية بقيمة 200 مليون درهم. ومع استثناء التزام المستثمر الأساسي، فاقت طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين المؤهلين حجم الاكتتاب بأكثر من 19 مرة. وشهد طرح المستثمرين المحترفين طلباً قوياً في أوساط المستثمرين الإقليميين والعالميين على حد سواء مع مشاركة جيدة للمستثمرين من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس قوة العلامة التجارية التي بنتها المجموعة على مدار مايقارب ستين سنة في السوق المحلي والإقليمي.

بدوره شهد طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات طلباً كبيراً بقيمة تجاوزت 2.5 مليار درهم مع وصول عدد الطلبات المقدمة من خلال البنوك المستلمة والمنصة الإلكترونية لسوق دبي المالي إلى 15 ألف طلب تقريباً. واستجابةً للطلب الكبير من جانب المستثمرين الأفراد، مارس المساهم البائع شركة “الأنصاري القابضة” حقه بزيادة تخصيص طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات إلى 56.25 مليون سهم تمثل ما نسبته 7.5% من إجمالي أسهم الطرح.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة “الأنصاري للخدمات المالية”: “يكشف الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين الإماراتيين والإقليميين والدوليين مدى قوة سمعتنا التجارية التي بنيناها على امتداد تاريخنا الطويل والحافل بالإنجازات، كما يشكل دليلاً ملموساً على جاذبية الاقتصاد الإماراتي والاقتصادات الخليجية عموماً، وثقة المجتمع الاستثماري بالأسواق المالية في الإمارة وسوق دبي المالي تحديداً”.

وأضاف الأنصاري: “أود أن أرحب شخصياً بجميع مساهمينا الجدد بمن فيهم مستثمرنا الأساسي شركة “الصكوك الوطنية”، وأدعو جميع المساهمين ليكونوا شركاء استراتيجيين فيما نسعى لتحقيق أهداف النمو للشركات التابعة للمجموعة وتطوير استراتيجية فعالة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالتوازي مع توفير قيمة مستدامة طويلة الأمد لجميع المساهمين”.

من جانبه، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “للأنصاري للخدمات المالية”: “يتيح هذا الإدراج فرصة مهمة أمام المستثمرين ليكونوا جزءاً من مجموعة مالية رائدة تتمتع بإمكانات نمو عالية مدفوعةً بتوجهات مواتية على مستوى القطاع والاقتصاد الكلي في دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي عموماً. وتخطط المجموعة في الوقت نفسه لمكافأة مساهميها من خلال دفع توزيعات أرباح مجزية وفق ما تم تحديده في سياستنا لتوزيع الأرباح “.

وأضاف: “سنواصل كمجموعة عامة مدرجة تعزيز مصداقيتنا والارتقاء بمستوى الشفافية في علاقتنا مع المساهمين الحاليين، فضلاً عن استقطاب شركاء جدد ودخول أسواق جديدة بثقة وسهولة أكبر. ويوفر لنا الإدراج الدعم الذي نحتاجه لتحقيق طموحاتنا في التوسع الإقليمي، ونخطط لاستقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها. ونتطلع الآن لبدء مرحلة جديدة نستكمل فيها إرثنا العريق بالتعاون مع مساهمينا الجدد”.

سيتم إدراج 750.000.000 (سبعمائة وخمسين مليون) سهماً تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة للتداول في سوق دبي المالي بتاريخ 6 أبريل 2023. ووفقاً لسعر الطرح النهائي عند الإدراج، ستبلغ نسبة العوائد من توزيعات الأرباح حوالي 7.8% على الأقل، وستبلغ القيمة السوقية للمجموعة 7.73 مليار درهم إماراتي (2.10 مليار دولار أمريكي). وبعد انتهاء الطرح العام الأولي، ستواصل “الأنصاري القابضة” الاحتفاظ بملكية 90% من رأس المال المصدر للمجموعة.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم مجموعة “الأنصاري للخدمات المالية” تحت الرمز “ALANSARI” ورمز التعريف الدولي “AEE01198A238”. وسيتم إخطار المستثمرين المشاركين في طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بتخصيص أسهمهم من خلال رسائل نصية قصيرة في29 مارس 2023.