اكتتاب الأنصاري للخدمات المالية يبدأ اليوم والقيمة السوقية 7,5 – 7,7 مليار درهم

أعلنت مجموعة “الأنصاري للخدمات المالية ” (شركة مساهمة عامة قيد التأسيس في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة) عن تحديد النطاق السعري للطرح العام العالمي بين 1.00 و1.03 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة ستتراوح عند الإدراج بين 7.50 مليار درهم (2.04 مليار دولار أمريكي) و7.73 مليار درهم (2.10 مليار دولار أمريكي).

وسيتم طرح ما مجموعه 750 مليون سهم (750,000,000) تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 750 مليون درهم (204 ملايين دولار أمريكي) و773 مليون درهم (210 ملايين دولار أمريكي).

تُعد كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب هي أسهم قائمة، حيث قامت “الأنصاري القابضة” ببيع 10% من حصّتها المملوكة في المجموعة، وبالتالي لن تحصل المجموعة على أية عائدات من الطرح العام العالمي. وعقب اكتمال الطرح العام العالمي، ما لم تتم زيادة حجم الطرح العالمي، سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصّة بنسبة 90% من أسهم المجموعة.

وتحتفظ “الأنصاري القابضة” بحقها في تعديل حجم الطرح العام العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وللقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة “هيئة الأوراق المالية والسلع”.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي اعتمدها مجلس الإدارة، فإن المجموعة تهدف توزيع أرباح 600 مليون درهم إماراتي كحد أدنى فيما يتعلق بأرباح عام 2023، وسيتم سدادها مناصفةً على مرحلتين في أكتوبر 2023 وأبريل 2024. ووفقاً للنطاق السعري للطرح فإن الحد الأدنى من عائد توزيعات الأرباح سيتراوح بين 7.77% و8.00% عن العام 2023.

عملية الاكتتاب

وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين المبيّنة أدناه:

للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (“نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات”)، وذلك ضمن اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات؛ و

للمســــتثمرين المحتــــرفين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة ووفقاً لبيان الطرح المعفى (“طرح المستثمرين المؤهلين”).

فضلاً عن ذلك، يحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب في نسبة 5% (خمسة بالمائة) من أسهم الطرح العالمي، ويجب تخصيص نسبة الاكتتاب المطروحة لجهاز الإمارات للاستثمار بالكامل قبل البدء بعملية التخصيص للمكتتبين الآخرين في عروض المستثمرين المؤهلين.

تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 23 مارس 2023 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وحتى 24 مارس 2023 للمستثمرين المحترفين.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 27 مارس 2023.

ومن المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح واكتمال الإدراج في 6 أبريل 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تتوفر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد في “نشرة الاكتتاب”، وفي مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية فيما يخص المستثمرين المؤهلين. وتتاح مذكرة الطرح الدولية ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الإلكتروني: aafs.ae/ipo.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع؛ وإي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة (“إي إف جي المحدودة”) بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال كمنسقين عالميين مشتركين. بالإضافة إلى بنوك تلقي الاكتتاب التي تم الإعلان عنها يوم 9 مارس 2023، فقد تم ضم بنك رأس الخيمة الوطني.

كما عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، بالإضافة إلى كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي وبنك دبي التجاري وبنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.

المستثمرون الأساسيون

في 16 مارس 2023، أبرمت الشركة اتفاقية استثمار أساسي مع شركة “الصكوك الوطنية شركة الشخص الواحد” (“الصكوك الوطنية”)، والتي التزمت باستثمار 200 مليون درهم في الطرح العام بعد تحديد سعر الطرح النهائي وستخضع الأسهم المملوكة لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب إدراج المجموعة .

وتعد “الصكوك الوطنية” شركة استثمارية رائدة مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم من خلال منهجها المبتكر القائم على الشريعة الإسلامية العديد من المنتجات والخدمات المالية إلى قاعدة كبيرة ومتنوعة من العملاء الأفراد والعملاء المؤسساتيين وذوي الدخل العالي. وتُعد “الصكوك الوطنية” عميلاً مرموقاً وشريكاً استراتيجياً لدى المجموعة، حيث تربطهما علاقة وطيدة تمتد لـ 16 عاماً.

وتُعد “الصكوك الوطنية”، التي تأسست عام 2006، مملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية لحكومة دبي.

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

أصـــــــدرت لجنـــــــتا الرقابـــــــة الشـــــــرعية الداخليـــــــة لبنك الإمـــــــارات دبي الـــــــوطني وبنـــــــك أبوظبي التجاري تصـــــــريحات تؤكــــِّـــد، بحســــب رأيهـمـــا، توافــــق الطــــرح العالمي مــــع أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية. ويجب على المســــتثمرين اتخاذ إجراءات العنايــــة الواجبــــة من قبلهم لضــــمان توافق الطــــرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفق أسبابهم ودوافعهم الخاصة.