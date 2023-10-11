أعلنت شركة سال السعودية اليوم عن بدء بعملية الاكتتاب لشريحة الأفراد، ولمدة 3 أيام بسعر 106 ريالات للسهم الواحد.

بدأ اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، اكتتاب شريحة الأفراد في الطرح العام لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، حيث سيستمر حتى الجمعة 13 أكتوبر الجاري.

وبحسب شركة “إتش إس بي سي العربية السعودية” المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية فقد تم تحديد السعر النهائي للطرح بـ 106 ريالات للسهم الواحد، بحد أدنى 10 أسهم للفرد الواحد، على أن يتم رد الفائض يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري.

وكانت شركة “سال” قد طرحت 24 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأس المال، تم تخصيص 2.4 مليون مليون منها للمكتتبين الأفراد، وكانت بنسبة تغطية بلغت 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

تستهدف شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية – سال لجمع ما يصل إلى 2.54 مليار ريال (678.4 مليون دولار) من خلال طرح 24 مليون سهم في سوق الأسهم الرئيسية السعودية.

اليوم يبدأ الاكتتاب في شركة #سال_السعودية ويستمر إلى يوم الجمعة 13 أكتوبر ?️



للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على نشرة الإصدار https://t.co/G2lg2smgHw pic.twitter.com/VtJmQwSHE9 — SAL (@SaudiaLogistics) October 11, 2023