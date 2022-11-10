اكتتاب إمباور يستقطب 124,6 مليار درهم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»؛ عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 1,33 درهم للسهم والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وذلك عقب انتهاء صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام، وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 124,6 مليار درهم بسعر العرض النهائي.

تفاصيل الإكتتاب

واكتتب بنسبة 12,6% من الحجم النهائي لأسهم الطرح كل من:

صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC، ودبي القابضة، و«شمال القابضة».

صندوق أبوظبي للتقاعد.

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «إمباور» في سوق دبي المالي بتاريخ 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2022 تحت الرمز «EMPOWER» وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13,3 مليار درهم.

سيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا في شريحة المكتتبين الأفراد في الإمارات بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 14 نوفمبر 2022 كحد أقصى.

وبعد نجاحها مرتين بزيادة حجم الطرح، تم طرح ما مجموعه ملياري سهم عادي وهذا يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال «إمباور». وهو ما يحقق إجمالي عائدات تبلغ حوالي 2,7 مليار درهم لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة الإمارات باور انفستمنت، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة عند التسوية.

وعقب الانتهاء من الطرح العام الأولي لشركة «إمباور»، فإن «ديوا» و«الإمارات باور»، ستحتفظان بنسبة 56% و24% من رأسمال الشركة الحالي، على التوالي.

وعند الإدراج، ستصبح «إمباور» أكبر مزود مدرج لخدمات تبريد المناطق في سوق الأوراق المالية على مستوى العالم.

105 مليارات درهم اكتتاب المستثمرين المؤهلين

شهد الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 124.6 مليار درهم بسعر العرض النهائي، مما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 47 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر العرض النهائي.

جذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً كبيراً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 105 مليارات درهم، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 46 مرة بسعر العرض النهائي.

19,6 مليار درهم اكتتاب الأفراد

شهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين ليتجاوز الطلب على الاكتتاب 19,6 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة تجاوزت 49 مرة.

يؤكد الإقبال القوي على الطرح العام مدى جاذبية العرض الاستثماري لشركة «إمباور»، كما يعكس الثقة الكبيرة بآفاق النمو طويلة الأمد والبنية التحتية القوية لإمارة دبي.

تعزيز مكانة دبي كمركز مالي دولي

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «إن سعي الشركات لزيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام يعتبر جزءاً حيوياً من المنظومة المالية ككل. ومن المشجع حقاً أن نشهد مثل هذا الإقبال الهائل من المستثمرين على الاكتتاب في أسهم «إمباور»، وهذا يؤكد بطبيعة الحال مكانة دبي كمركز مالي دولي مزدهر والعمق الحقيقي والطلب المتزايد في أسواقها المالية. ويعكس نجاح الاكتتاب أيضاً:

الإيمان الراسخ بمتانة الأسس الاستثمارية للشركة.

عرض القيمة المجزي الذي تقدمه.

النجاح الكبير لبرنامج الخصخصة حتى الآن مع مضي الإمارة بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مضاعفة قيمة أسواقها المالية إلى 3 تريليونات درهم.

نجاح الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «هذه بالفعل لحظة تاريخية لشركة إمباور، ومحطة مهمة في مسار دبي نحو تحقيق طموحاتها بأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ويعكس نجاح الاكتتاب ثقة المستثمرين بالدور الذي تلعبه الشركة في دعم النمو الاقتصادي السريع للمدينة. ويشمل ذلك التوجهات الكبرى مثل:

توسع أعمال البنية التحتية.

تنامي عدد السكان، والمناخ الحار، والتي تتسارع معها الحاجة إلى خدمات تبريد أكثر كفاءة واستدامة.

وتركز إمباور في صميم استراتيجيتها على دعم تحول نظام الطاقة في دبي من خلال توفير حلول التبريد المستدامة وتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والمياه. ونتطلع إلى مواصلة دورنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية كشركة مدرجة.

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