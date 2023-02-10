اكتتاب أبراج لخدمات الطاقة يستقطب صندوق الاستثمارات العامة

تخطط المجموعة العالميّة المتكاملة للطاقة “أوكيو” التابعة لجهاز الاستثمار العُماني لجمع ما يصل إلى 244 مليون دولار من الطرح العام الأولي لوحدة التنقيب عن النفط التابعة لها، واستقطبت صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السعودي، كمستثمر رئيسي.

وستبدأ شركة أبراج لخدمات الطاقة طرح 49%، أو 377,39 مليون سهم من أسهمها، للاكتتاب بتاريخ 20 شباط / فبراير الجاري لفئتي كبار المستثمرين و صغار المستثمرين على التوازي.

وتم تحديد ما نسبته 65% إلى 85% لشريحة كبار المستثمرين، وما نسبته 15%-35% لشريحة صغار المستثمرين. على أن يتم تحديد النسب النهائية بناء على الطلبات المقدمة.

وتلقت الشركة تعهدات نهائية من ثلاثة مستثمرين رئيسين لما نسبته 40% من قيمة الطرح، أي ما يعادل 150,959,200 سهم. وتضم قائمة المستثمرين الرئيسين الشركة السُّعُودية العمانية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بما نسبته 20% من الأسهم المطروحة للاكتتاب، وشؤون البلاط السلطاني بما نسبته 10% من الطرح، ونسبة مماثلة لشركة شلمبرجير عمان وشركاؤه.

وقامت الحكومات في جميع أنحاء الخليج العربي، بمساعدة ارتفاع أسعار الطاقة، بإدراج الأصول لتمويل تنويع اقتصاداتها وفتح أسواق الأوراق المالية أمام المزيد من المستثمرين الدوليين.

وتقوم أبراج لخدمات الطاقة بفتح باب الاكتتاب للشريحتين على التوازي، تمتد فيها من 20 فبراير إلى 2 آذار / مارس لفئة كبار المستثمرين، و بنطاق سعري بين 242 بيسة و 249 بيسة للسهم الواحد. وفي الفترة من 20 فبراير إلى 1 مارس لفئة صغار المستثمرين عند سعر 224 بيسة وهو السعر الأعلى في النطاق السعري للفئة الأولى مطبقًا عليه الخصم بنسبة 10%.