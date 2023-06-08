السعودية.. الاقتصاد ينمو 3.8% بالربع الأول من 2023

أظهر تقرير أعدته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، حول الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 3.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت نتائج التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة (4.9%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حققت الأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023 نمواً إيجابياً بنسبة (1.4%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 753.2 مليار ريال خلال الربع الأول 2023، مقارنة بـ725.74 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.

#الهيئة_العامة_للإحصاء

الاقتصاد السعودي ينمو بمعدل %3.8 في الربع الأول لعام 2023م مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية.



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وحققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 4.9% على أساس سنوي، و 1.1% على أساس ربع سنوي، كما سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنحو 1.4% على أساس سنوي فيما انخفضت بنحو 4.7% على أساس ربع سنوي.

وإضاف تقرير الإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي للملكة العربية السعودية بالأسعار الجارية بلغ 1,005 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023، مقابل 977.464 مليار ريال ف الربع المقارن من العام 2022.

وحققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 26.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.3%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية فيما عدا تكرير الزيت بنسبة مساهمة بلغت 9.7%.

وشهدت معظم الأنشطة الإقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2023، بنسبة 12.9% على أساس سنوي و2.6% على أساس ربع سنوي.

وأضاف تقرير الاحصاء أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت حقق نمواً بالربع الأول للعام 2023 بنسبة 17.6% على أساس سنوي، في حين شهد انخفاضاً بنحو 8% على أساس ريع سنوي.

كما حقق الانفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعاً بنسبة 16.2% على أساس سنوي، و1% على أساس ربع سنوي ، بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير الإحصاء.

وعلى مستوى الميزان التجاري فقد سجلت الواردات نمواً بنسبة 11.2% على أساس سنوي، فيما سجلت انخفاضاً على أساس ربع سنوي قدره 5.2%، فيما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 2% على أساس سنوي، و 3.9% على أساس ربع سنوي.