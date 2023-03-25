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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شاهد ظاهرة الاقتران في سماء المملكة طوال شهر رمضان

اقتران الزهرة أكثر الكواكب لمعاناً مع القمر وستتم رؤيته بالعين المجردة في ظاهرة فلكية يطلق عليها الاقتران

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اقتران الزهرة (الكوكب الدري) أكثر الكواكب لمعاناً مع القمر

وثقت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء أمس الجمعة اقتران كوكب الزهرة أكثر الكواكب لمعاناً مع القمر، وتم رؤيته بالعين المجردة في ظاهرة فلكية يطلق عليها الاقتران الذي يحدث عندما يقع جرمان سماويان بالقرب من بعضهما على نفس خط الطول السماوي.

وقال عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك ومقدم برنامج النجوم والكواكب برجس الفليح إن كوكب الزهرة اقترن مع القمر في السماء، وستستمر مشاهدته طوال شهر رمضان المبارك في اتجاه الغرب.

وأضاف “الفليح” إن كوكب الزهرة هو الكوكب الدري الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور، ومن ميزات كوكب الزهرة أن يومه أطول من سنته حيث اليوم الواحد فيه يعادل 243 يوماً أرضياً وسنته تعادل 224 يوماً أرضياً وهو يشاهد في هذه الأيام في الأفق باتجاه الغرب وفي الأشهر القادمة يشاهد في الشرق وقت الفجر ولا يرى في وسط السماء.

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