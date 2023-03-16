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اقتراب رمضان يزيد الطلب على السلع الغذائية في السعودية

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عروض رمضانية في أحد متاجر نجران
عروض رمضانية في أحد متاجر نجران

تشهد الأسواق والمحال التجارية في المملكة العربية السعودية انتعاشاً في حركة البيع والشراء، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام، وسط ارتفاع الطلب على السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الحركة التجارية في الأسواق بمدينة نجران، لعدد من السلع التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان مثل التمور والقهوة واللحوم ومنتجات الدقيق، لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة مثل الرقش والوفد وخبز التنور.


وتتوفر السلع والبضائع في الأسواق المحلية بشكل كبير مما أسهم في فتح المجال أمام المستهلكين للاختيار والشراء، ودفع المحال التجارية إلى الإعلان عن قائمة الأسعار المخفضة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وتزايد الحركة الشرائية بأسواق السلع الغذائية والأواني والمنزلية.
وتابعت عدسة ” واس ” في منطقة نجران الحركة بالأسواق التجارية وإقبال المتسوقين عليها، ووفرة المعروض من السلع الغذائية المختلفة.

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