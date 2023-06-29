تمكن عشرات المتظاهرين العراقيين الخميس من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم، بحسب ما أفادت مصادر لوكالة فرانس برس. وأشارت مصادر عراقية أن “أنصار التيار الصدري اقتحموا مقر السفارة السويدية في بغداد، وطالبوا بطرد السفير السويدي من العراق”. وفي وقت سابق، حددت اللجنة المركزية للتيار الصدري، الخميس، توقيت التظاهرة “الحاشدة” التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.
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اقتحام السفارة السويدية في بغداد بعد تدنيس القرآن في ستوكهولم عند صلاة العيد
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