سامر باطر by سامر باطر

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اقتحام السفارة السويدية في بغداد بعد تدنيس القرآن في ستوكهولم عند صلاة العيد

سامر باطر by سامر باطر

تمكن عشرات المتظاهرين العراقيين الخميس من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم، بحسب ما أفادت مصادر لوكالة فرانس برس. وأشارت مصادر عراقية أن “أنصار التيار الصدري اقتحموا مقر السفارة السويدية في بغداد، وطالبوا بطرد السفير السويدي من العراق”. وفي وقت سابق، حددت اللجنة المركزية للتيار الصدري، الخميس، توقيت التظاهرة “الحاشدة” التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...