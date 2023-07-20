نقلت رويترز عن مصدر مطلع وشهود عيان قيام مئات المحتجين باقتحام السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح الخميس وأشعلوا فيها النيران بعد حادثة احراق نسخة من المصحف في السويد واحتجاجا على موافقة السويد على إحراق العلم العراقي ونسخة من المصحف مرة ثانية في أقل من شهر خارج السفارة العراقية في ستوكهولم ، وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي، على ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية الأربعاء.

وبحسب الطلب الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ينوي شخصان التجمع الخميس بين الساعة 13:00 والساعة 15:00 بالتوقيت المحلي أمام السفارة. وقال المنظم إنه يريد حرق نسخة من المصحف أثناء التجمع، بحسب وكالة الأنباء السويدية التي أشارت إلى أنه الشخص نفسه الذي نظم حرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي وهو اللاجئ العراقي سلوان موميكا.

وذكر المصدر أن أيا من موظفي السفارة لم يصب بأذى، وامتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل. ولم يرد مسؤولو السفارة السويدية في بغداد حتى الآن على طلبات للتعليق.

ويأتي ذلك عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف. وتصاعد الدخان من مبنى السفارة، المحاط بعشرات المتظاهرين، وسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب.

اقتحم مئات من المحتجين السفارة السويدية في بغداد، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وأشعلوا فيها النيران. وقالت وزارة الخارجية السويدية إن العاملين في سفارتها بالعاصمة العراقية بغداد “في أمان” بعد اقتحام السفارة وإضرام النار فيها. ودعا أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى ذلك الاحتجاج قبل إحراق متوقع آخر لنسخة من المصحف في السويد. وأدى إحراق المصحف في السابق إلى احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وأظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو نشرتها قناة واحد بغداد، وهي قناة شهيرة على تيليغرام ، تجمع أشخاص حول السفارة من صباح الخميس واقتحامهم مجمع السفارة.