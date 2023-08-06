اقتتال الفلسطينيين يوسع دائرة التحذيرات من السفر إلى لبنان

حدثت السعودية والكويت والبحرين وقطر وألمانيا وبريطانيا التحذيرات من السفر وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، في حين قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي يوم السبت إن “الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع”.

وقال ميقاتي في بيان “بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطاً متقدمة”.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.

وقال البيان إن ميقاتي “كلف وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم إلى سلامة مواطنيهم في لبنان”.

وطلبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم السبت من الرعايا البحرينيين مغادرة الأراضي اللبنانية، وذلك بعد طلب مماثل من جانب السعودية.

وقالت الوزارة في بيان سابق إن طلبها جاء بسبب “النزاع المسلح” لكنها أصدرت بيانا محدثا أشارت فيه إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو “حمايتهم من التعرض لأية مخاطر”.

وجاء في البيان “تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين كافة المواطنين البحرينيين الكرام بضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن الوزارة مسبقا حول عدم السفر نهائيا إلى لبنان وذلك لحمايتهم من التعرض لأية مخاطر”.

وحثت السفارة السعودية يوم الجمعة مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقالت السفارة في بيان نُشر على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر “تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”.

وحذت البحرين حذوها يوم السبت ودعت مواطنيها إلى مغادرة البلاد، وفقا لبيان من وزارة الخارجية.

وجاء في البيان أن سفارة المملكة في دمشق حذرت البحرينيين في لبنان “من الاقتراب من المناطق التي تشهد حاليا نزاعا مسلحا، داعية إلى مغادرة الأراضي اللبنانية حفاظا على سلامتهم، منوهة بضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية مسبقا حول عدم السفر نهائيا إلى لبنان”.

كما حثت الكويت وقطر يوم السبت مواطنيهما في لبنان على توخي الحذر وتجنب المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية، لكنهما لم تطالبا المواطنين بمغادرة البلاد.

وقالت السفارة الكويتية في لبنان في بيان على حساب وزارة الخارجية على منصة إكس “تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة”. لكنها لم تطلب منهم المغادرة.

وحذرت ألمانيا الأسبوع الماضي مواطنيها من السفر إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان ومناطق أخرى. ونصحت بريطانيا أيضا مواطنيها بعدم السفر “إلا للضرورة” إلى مناطق جنوب لبنان، بما في ذلك بالقرب من عين الحلوة.

ونزح نحو رُبع سكان المخيم البالغ عددهم 80 ألفا بسبب الاشتباكات التي اندلعت في 29 يوليو تموز بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فإن مخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان تأوي ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني.