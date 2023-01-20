افلاس شركات العملات المشفرة يتواصل.. و”جينيسيس” الأمريكية أحدث الضحايا

قدمت شركة “جينيسيس غلوبال” للعملات المشفرة دعوى للحماية من إشهار الإفلاس، لتصبح بذلك أحدث شركة تنهار في أعقاب الهبوط السريع لشركة “إف تي إكس”.

وأظهرت وثائق المحكمة أن الشركة تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 بالمنطقة الجنوبية من نيويورك، وتظهر أوراق المحكمة أن “جينيسيس” تسعى للحصول على عطاءات لجميع أصولها في موعد أقصاه 14 نيسان / أبريل. وإذا لم تبيع الشركة نفسها لسداد العملاء، فستحصل على أسهم في شركة ما بعد الإفلاس.

وقالت الشركة في بيان إنها تخطط لاستخدام إجراءات اللجوء إلى المحكمة لمحاولة بيع أصول أو جمع أموال، وفي حال عدم نجاحها، فسيمتلك الدائنون الشركة بعد إعادة هيكلتها.

والشركة بصدد استخدام 150 مليون دولار قيمة السيولة النقدية لديها لتمويل نفسها في حالة الإفلاس، بحسب البيان.

يسمح تقديم طلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 للشركة بمواصلة العمل أثناء وضع خطة لسداد مستحقات الدائنين.

أجرت “ديجيتال كارانسي غروب” الشركة الأم، مفاوضات سرية مع مجموعة مختلفة من الدائنين وسط أزمة سيولة. وقالت “جينيسيس” إنها قد تحتاج إلى تقديم طلب حماية من الإفلاس، إذا أخفقت في جمع الأموال، حسبما أفادت “بلومبيرج” سابقاً.

ولا تعتبر شركة “جينيسيس غلوبال تريدنغ” والوحدات الأخرى المشاركة في التداول والحفظ جزءاً من طلب إشهار الإفلاس.

تعرضت “دي سي جي” التابعة لباري سيلبرت، لضغط مالي بعد انهيار صندوق التحوط “ثري آروز كابيتال”.

كما أوقفت منصة “جينيسيس” عمليات السحب في نوفمبر 2022، بعد فترة وجيزة من إعلان بورصة العملات المشفرة “إف تي إكس” إفلاسها.

بحسب البيان، فإن عمليات الاسترداد ومنح القروض في الشركة ستظل معلقة وسيتم التعامل مع مطالبات التعويض في المحكمة المعنية بشؤون الحماية من الإفلاس.

تسريح العمالة

قامت “جينيسيس” خلال كانون الثاني / يناير بتسريح نحو 30% من موظفيها في أحدث جولة من تقليص الوظائف.

أرسل الرئيس المؤقت، ديرار إسليم في وقت سابق رسالة إلى العملاء قال فيها إن الشركة بحاجة إلى “وقت إضافي” للتوصل إلى حل لأزمة السيولة في وحدة الإقراض.