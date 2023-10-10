افتتاح وجهة البحر الأحمر في السعودية

افتتحت شركة البحر الأحمر الدولية السعودية وجهة البحر الأحمر وأعلنت عن بدء استقبال زوارها من كل أنحاء العالم.

وقالت الشركة، في بيان على موقع “إكس” تويتر سابقاً، إن تحقيق هذا الإنجاز يساهم في تعزيز قطاع السياحة في السعودية.

ودعت السياح من جميع أنحاء العالم، إلى “عالم جديد، مُبهر وفريد بطبیعته، ومغامراته، وبمستوى رفاهية لا مثيل له”.

ويتزامن استقبال الزوار في وجهة “البحر الأحمر” مع افتتاح المطار الدولي وأول 3 منتجعات، كما أنه من المقرر افتتاح وجهة “أمالا” للزوّار في عام 2025.

لحظة استثنائية نعيشها اليوم بافتتاح #وجهة_البحر_الأحمر والبدء باستقبال زوارها من كل أنحاء العالم. نفخر في #البحر_الأحمر_الدولية بتحقيق هذا الإنجاز الذي يساهم في تعزيز قطاع السياحة في #السعودية.



أهلاً بك في #عالم_ما_بعده_عالم. https://t.co/KEWPqLSUJL — البحر الأحمر الدولية (@RedSeaGlobalAR) October 9, 2023

وتعد وجهة البحر الأحمر وجهةً رائدةً في مجال السياحة المتجددة فائقة الفخامة، وتعدُّ الوجهة بحد ذاتها إحدى آخر كنوز العالم المخفية التي تم اكتشافها مؤخراً، حيث تضم رابع أكبر حيد مرجاني مزدهر في العالم.

وتمتد الوجهة على مساحة تزيد عن 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي بالسعودية، وتضم أرخبيلاً يحتضن أكثر من 90 جزيرة بكر، كما تضم جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وكثباناً رملية صحراوية، إلى جانب العديد من المعالم الثقافية والتراثية المهمة.

وتضم الوجهة مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات التي تشمل الأنواع النادرة على غرار أبقار البحر والقطط البرية والسلاحف الخضراء وسلاحف (اللجأة) صقرية المنقار البحرية المهددة بالانقراض وسمك الحلاوي وسمك قرش الحمار الوحشي وأسماك قرش الحوت، فيما تم تحديد حوالي 1600 موقع أثري في المنطقة، بما في ذلك بقايا آثار نبطية وغيرها من بقايا لآثار حقبة ما قبل الإسلام وحطام سفينة من أوائل القرن الثامن عشر.

والبحر الأحمر الدولية مطور عالمي لمحفظة مشاريع متعددة، تسعى إلى ريادة التطوير المسؤول على الصعيد العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، لتكون مثالاً حيا على أن إمكانية نهوض التنمية المسؤولة والمتجددة بالمجتمعات ودفع الاقتصاد وتعزيز البيئة. وتنطلق جميع قرارات الشركة من مبدأ حماية الموارد الطبيعية بهدف خلق مستقبل أفضل للجميع.

وتمثل البحر الأحمر الدولية جزءاً هاماً من رؤية السعودية 2030 والتي تهدف للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات جديدة وخلق فرص واعدة للكفاءات السعودية الشابة وولدعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم بتطوير الأصول والوجهات السياحية والتي تتقاطع مع العديد من القطاعات بهدف خلق تأثير إيجابي على الإنسان والطبيعة.