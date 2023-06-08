افتتاح مختبرات “جينات الحياة” الأولى من نوعها في المملكة

افتتح نائب وزير الصحة، المهندس عبد العزيز بن حمد الرميح، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة ورئيسها التنفيذي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي جي آي هيلث، وعدد من القيادات الصحية في المملكة أمس الأربعاء “مختبرات جينات الحياة ” التي تم تأسيسها في الرياض على مساحة تفوق 4000 متر مربع، لتكون بذلك أحد أكبر المختبرات المتخصصة في المملكة التي توفر حلولًا متكاملة للعملاء باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية بهدف توطين الاختبارات الجينية المتخصصة وتقديم الفحوصات الروتينية وتشمل فحوصات الدم، فحوصات الكيمياء الحيوية، فحوصات المناعة والفحوصات الوراثية وتشمل، فحوصات الأمراض الوراثية، الفحوصات الوراثية التناسلية، فحصوات الأمراض السرطانية الوراثية، وفحوصات الطب الشخصي للأمراض السرطانية.

وأعرب الدكتور سعيد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جينات الحياة الطبية عن مدى سعادته بافتتاح “مختبرات جينات الحياة” كونها تعد الأولى من نوعها في المملكة لجهة تمييزها بإنشاء مركزاً لبيانات المعلوماتية الحيوية يعد الأكبر في القطاع الخاص، مما يمكننا من تحليل البيانات، والكشف عن المتغيرات الجينية بسرعة ودقة عالية مع احترام وضمان سياسة الخصوصية الكاملة لجميع بيانات المرضى والمراجعين.

وأوضح الدكتور العمودي أن هذه الفحوصات تشكل ركيزة أساسية للحد والتقليل من انتشار الأمراض الوراثية حيث تمكن الأفراد من إجراء الفحص المبكر قبل الزواج، قبل واثناء فترة الحمل وقبل غرس الأجنة، مشيرا إلى أن “مختبرات جينات الحياة” ستقدم بالإضافة إلى فحوصات الأمراض الجينية، الاستشارات الوراثية، التي تمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بصحتهم وصحة ذويهم، مما سينعكس إيجابا على صحة المجتمع، وتحسين جودة الحياة.

أضاف الدكتور سعيد العمودي أن الشركة سوف تساهم بشكل مباشر في العديد من المزايا التي تخدم القطاع الصحي في المملكة، والتي لم تكن متوفرة في السابق مثل، توطين الاختبارات الجينية، وهو ما سوف يساهم في تقليل الإنفاق على الخدمات المخبرية، و كذلك الحد من إرسال العينات إلى الخارج، والعمل على رفع كفاءات الكوادر السعودية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة من شركة بي جي آي إلى المملكة، وتعزيز البنية التحتية للفحوصات الجينية المتخصصة، والمساهمة في الوقاية من الأمراض الوراثية، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع السعودي مما يزيد من كفاءة ودقة تشخيص الأمراض، وتعزيز البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي ، مؤكداً على أن “مختبرات جينات الحياة” تطمح بشكل كبير إلى دعم منظومة البحث والتطوير والابتكار ، وتحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي. مشيراً إلي أن علم الجينات والتكنولوجيا الحيوية يحظى باهتمام كبير من قبل الهيئات الطبية والعلمية بالمملكة مما دفع شركة جينات الحياة إلى تأسيس شراكات بحثية مع جهات مختلفة، لتقديم الحلول المتكاملة والتكنولوجيا الأكثر تطوراً، ودعم المعلوماتية الحيوية، والبحث العلمي.

وشدد على أن شركة جينات الحياة الطبية تطمح وتسعى إلى دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 وتقديم نموذج عالمي في خدمات المختبرات العامة والمتخصصة، التي تستخدم تقنيات Omics بمختلف أنواعها، والتي تعتبر من أهم التقنيات التي تستخدم للوقاية من الأمراض، والتي تمكننا من دراسة التركيب الجيني وقياس الجزيئيات الحيوية المختلفة وتوصيفها في تقييم حالة الإنسان في الصحة والمرض، وتساهم في الوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها، وتمكين الطب الشخصي .

وكشف الدكتور العمودي أن شركة جينات الحياة الطبية تم تأسيسها من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة بي جي آي (BGI) العالمية الرائدة في مجال العلوم الحيوية، والشركة الطبية العربية العالمية القابضة ، ذات الخبرات العريقة في تقديم حلول الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة، وذلك انطلاقا من رؤية المملكة 2030، والذي يعد برنامج التحول الصحي أحد ركائزها الأساسية، حيث يسعى إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي، ليكون قائماً على خدمة الفرد والمجتمع على الوجه الأكمل، ويضمن تحقيق أقصى درجات الاهتمام بالصحة العامة، ويعمل على تعزيز الوقاية من الأمراض، ويؤدي إلى تسهيل حصول الأفراد على خدمات الرعاية الصحية، وتحسين كفاءتها وجودتها.