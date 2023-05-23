جمبو للإلكترونيات تُعيد افتتاح متجرها في دبي مول بحلة جديدة

أعلنت جمبو للإلكترونيات، عن إعادة افتتاح متجرها في دبي مول ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجديد شاملة.

ويضم المتجر الذي طال انتظاره مجموعة واسعة من أجهزة المطبخ وأجهزة تنقية الهواء والمكانس الكهربائية وأجهزة العناية الشخصية والأجهزة الذكية وأجهزة الألعاب، بالإضافة إلى العروض الحصرية من جمبو لمجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية، من الهواتف والحواسيب المحمولة وأجهزة التلفاز وأجهزة الألعاب وغيرها الكثير.

وبمناسبة إعادة افتتاح المتجر في دبي مول، سيحصل أول 1000 عميل على قسائم خصم يمكنهم استخدامها في عمليات الشراء التالية في أي من متاجر جمبو، كما سيحصل أول 100 عميل يقومون بشراء حاسوب محمول من علامة Lenovo، على جهاز لوحي مجاناً.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل ثلاثة متسوقين ولمدة 10 أيام من تاريخ الافتتاح على فرصة للفوز بأحد أجهزة Smeg يومياً.

وجرت مراسم إعادة الافتتاح بحضور مجموعة من أعضاء الإدارة العليا لمجموعة جمبو، ومن بينهم فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال تشادا: “تُعدّ السوق الإماراتية من أكثر الأسواق التنافسية، لذا نحرص دائماً في جمبو على وضع احتياجات عملائنا في صميم كل ما نقوم به. ونعمل دائماً على الارتقاء بتجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم عبر جميع قنوات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، وأنا سعيد جداً بالحلة الجديدة لمتجرنا في دبي مول، والذي ينسجم مع هدفنا المتمحور حول راحة العملاء وتلبية توقعاتهم، كما يعكس التزامنا تجاه دبي مول، الوجهة الأشهر والأبرز عالمياً للتسوق في دبي”.

ومن جانبه، قال بانكاج كومار، رئيس قسم تسويق التجزئة في جمبو للإلكترونيات: “يُعتبر متجرنا في دبي مول أحد أكثر متاجرنا إقبالاً من العملاء، لذا حرصنا أن يحصل عملائنا على أفضل تجربة تسوق مع توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي تلبي احتياجاتهم على مختلف المستويات. ونأمل من خلال العروض الترويجية التي أطلقناها بالتزامن مع إعادة افتتاح المتجر جذب المزيد من العملاء إلى سلسلة متاجرنا”.

والجدير بالذكر أن جمبو للإلكترونيات لديها فرع في دبي مول، أكبر وجهة تسوق في العالم من حيث المساحة، منذ افتتاحه في عام 2008. ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة في متجر جمبو بحلته الجديدة والموجود في الطابق الثاني.