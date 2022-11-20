افتتاح كأس العالم 2022 في قطر.. 5 معلومات لا تفوتك

تنطلق، مساء اليوم الأحد، منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر من الشهر المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا “Fifa”، تفاصيل حفل افتتاح البطولة والتي ستكون على النحو التالي:

الموعد

يبدأ حفل افتتاح مونديال 2022 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت قطر، الثانية والنصف بتوقيت جرينتش، ويقام على ملعب البيت في قطر ويمتد لنحو 30 دقيقة.

الملعب

استاد البيت، بتصميمه المستلهم من الخيمة البدوية التقليدية، سيشهد حفل الافتتاح المبهر، وستكون رسالة الحفل الذي يمتد لثلاثين دقيقة بمثابة دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر.

الاستاد يقع على بعد 40 كيلومترا شمال الدوحة، والذي يسع 60 ألف متفرج، وهو أحد أكبر ملاعب البطولة ومزود بسقف قابل للطي.

الحفل

بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا “Fifa” فسيغني في افتتاح المونديال المطرب القطري فهد الكبيسي، ومطرب كوريا الجنوبية جونجكوك أغنية حالمون.

وأضاف بيان فيفا أن برنامج الحفل يشمل 7 فقرات، يقدمها فنانون عالميون، والفنانة القطرية دانا، ويمزج الحفل بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، ويحتفل بالمنتخبات المشاركة والدول السابقة المستضيفة للمونديال ومتطوعي البطولة، وبمشاركة من سفير كأس العالم غانم المفتاح.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه إن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.

مباراة الافتتاح

تستضيف قطر وهي الدولة المضيفة للمونديال وهي المسؤولة عن تنظيم الحفل والذي تنطلق بعده فعاليات دور 32 من مونديال 2022 بمشاركة 8 مجموعات تضم 32 فريقًا، وتبدأ في الرابعة بتوقيت جرينتش السابعة بتوقيت السعودية مباراة الافتتاح في كأس العالم بين منتخبي قطر والإكوادور.

القنوات الناقلة

تذاع فعاليات حفل افتتاح كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، عبر قناتها المفتوحة beIn Sports – قناة بين اسبورت المفتوحة.

وتمتلك مجموعة قنوات بين سبورت حقوق النقل الحصري لجميع مباريات وفعاليات مونديال 2022 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.