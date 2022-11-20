افتتاح كأس العالم قطر 2022 بلقاء المنتخب القطري ونظيره الاكوادوري وتقدم الأخير بهدفين في الشوط الأول

انطلقت مساء اليوم الأحد، منافسات بطولة كأس العالم 2022، دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر من الشهر المقبل، وافتتحت بطولة فيفا كأس العالم لكرة القدم بمباراة المنتخب القطري ونظيره الاكوادوري بتقدم الأخير بهدفين بلا رد في الشوط الأول.
جاء الهدف الإكوادوري الأول من ضربة جزاء فيما نجح الفريق الضيف تسجيل هدف ثان من ضربة رأسية وسط ارتباك في صفوف الفريق المضيف.
فالنسيا سجل الهدف الأول للإكوادور من ركلة الجزاء بعد تسديدها على يمين حارس مرمى قطر.
وأعاد اللاعب الإكوادوري فالنسيا تسجيل الهدف الثاني في مرمى قطر بتسديدة رأسية بعد تلقيه عرضية من الجبهة اليمنى.