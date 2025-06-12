فريق التحرير by فريق التحرير

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افتتاح قريب لمركز بيانات رئيسي بصربيا لمجموعة “يانغو” الشركة العالمية التي مقرها الإمارات العربية المتحدة لتعزيز بنيتها التحتية العالمية

توسع عالمي كبير لمجموعة “يانغو” الشركة العالمية التي مقرها الإمارات العربية المتحدة

فريق التحرير by فريق التحرير

عقدت مجموعة يانغو الشركة التكنولوجيا العالمية التي مقرها الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مذكرة تفاهم لاستضافة مركز بنية تحتية في “مركز بيانات الدولة” في كراغوييفاتس في صربيا. وبموجب نموذج عمل مرافق الاستضافة، ستنشر الشركة أنظمة خوادمها ضمن المنشأة والتي من المقرر أن تبدأ العمل هذا العام. وستكون موقع البنى التحتية الأساسية للشركة لدعم الخدمات عبر الأسواق العالمية.

يأتي قرار تأسيس مركز البيانات ضمن استراتيجية أوسع لضمان انتظام تزويد الخدمة عبر الأسواق العالمية. وبفضل التشغيل على أنظمة خادم تملكها الشركة داخل طقم لمستأجر بمفرده، تنتهي التقلبات المعهودة في منظومة السحابة المشتركة لتحافظ على أدنى مستويات تراجع زمن الاستجابة حتى في أوقات الذروة.

وقع الاختيار على صربيا نظرا لموقعها الاستراتيجي والجدوى الاقتصادية في استهلاك الطاقة والبيئة المواتية لعمليات مركز البيانات. ومن موقع مركز البيانات في كراغوييفاتس، فإن مركز بيانات الدولة هو أحد أكثر المراكز تقدما في المنطقة. وجرى تصميمه لتلبية متطلبات المستوى الرابع في الموثوقية ويحوذ على معايير اعتماد معترف بها دوليا مثل ISO/IEC 27001 لأمن البيانات ومعيار PCI DSS لحماية البيانات. ويؤهله الأمن الفيزيائي فيه مع تصميم يتمتع بكفاءة الطاقة ليكون مركز بيانات مثالي لاستضافة أعباء العمل الحيوية.

 تعمل مجموعة خدمات مجموعة يانغو الواسعة في أكثر من 30 بلدا عبر الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وأقاليم أخرى في العالم.

ومنذ تأسيس الشركة عام 2018 قامت بتوسيع انتشار خدماتها العالمية لتشمل العديد من الحلول والخدمات العاملة بالذكاء الاصطناعي عبر قطاعات متعددة تشمل الحلول الجوالة والترفيه وخدمات التوجيه الجغرافي وتكنولوجيا الشركات والتجارة والمساعدات الافتراضية والروبوتات والتوصيل الذاتي المسير.

وفي منطقة الشرق الأوسط تتضمن هذه المنصات يانغو رايد ويانغو بلاي وياسمينة و إعلانات يانغو وخرائط يانغو ويانغو تك.

 ومع مواصلة مجموعة يانغو لتوسعها العالمي تصبح إدراة بنيتها التحتية أمرا أساسي لضمان الأداء العالي والشفافية والامتثال في المناطق كافة. وتمثل المنشأة في صربيا خطوة رئيسية نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجيا وقابلية التوسع على المدى البعيد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...