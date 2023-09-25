السعودية.. افتتاح فندقين جديدين في تروجينا

أعلنت شركة ماريوت عن توقيع اتفاقية مع نيوم لافتتاح فندقين جديدين في تروجينا وجهة نيوم للسياحة الجبلية. وتتضمن الاتفاقية إنشاء أول فندقين من سلسلة فنادق “دبليو” و”جي دبليو ماريوت” في السعودية.

وعبّر نائب الرئيس لشؤون التطوير في منطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية الأستاذ شادي الحوش عن تطلّعاته للمشروع قائلًا: “نحن متحمّسون للعمل مع نيوم على تطوير هاتين الوجهتين الرائعتين ضمن المشروع الذي يعدّ الأكثر تميزًا، وأحد أهم المشاريع المرتقبة في العالم.

فندق دبليو في تروجِينا

سيضم 236 غرفة، بما في ذلك 47 جناحًا مميزًا.

سيتمتع جميعها بإطلالات على الجبال وبحيرة البإطلالات على الجبال وبحيرة العذبة.

سيضم مطاعم وأماكن مشهورة من فنادق دبليو.

سيوفر للضيوف أربعة مطاعم ومَساحات مخصّصة للتّسوق.

سيكون جزءًا من قرية البحيرة Lake Village.

فندق جي دبليو ماريوت في تروجينا

سيوفّر ملاذًا للمسافرين الذين يفضلون الإقامة الفاخرة ويبحثون عن الرفاهية والخدمات الاستثنائية.

سيتم إنشاء المشروع في منطقة ذا بو The Bow.

ستتركز البنية التحتية للفندق داخل البحيرة.

سيضمّ 500 غرفة وجناحاً فاخراً.

سيضم خيارات الترفيه المتنوعة، مثل: صالة للحفلات، وقاعات للاجتماعات، وخمسة مطاعم، ونادي للياقة البدنية، ونادي للأطفال، وحمامات سباحة، ومركز للاسترخاء.

وقال المدير التنفيذي لتروجينا فيليب غوليت: “تُعيد تروجينا، بفضل موقعها المركزي ومناطقها الطبيعية تضاريسها الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 2600 متر تعريف المعنى الحقيقي للسياحة الجبلية وفنون الضيافة الفاخرة “.