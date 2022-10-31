افتتاح ريسبونس بلس إحدى أكبر مزودي خدمات إدارة الرعاية الطبية مقرها في العاصمة السعودية

أعلنت “ريسبونس بلس ميديكال” السعودية عن افتتاح مركز الإسعاف المتخصص ومركز التدريب الطبي في العاصمة السعودية الرياض، وتعدّ ريسبونس بلس ميديكال السعودية جزءاً من مجموعة ريسبونس بلس القابضة، وواحدة من أكبر مزودي خدمات إدارة الرعاية الطبية في المواقع، والرعاية الطبية قبل دخول المستشفى، والرعاية الطبية في الفعاليات، وعمليات النقل الطبية الطارئة من المواقع المتنقلة في المملكة العربية السعودية.

بعد ثلاث سنوات من دخول السوق السعودي، بدأت شركة “ريسبونس بلس ميديكال” السعودية في تنفيذ استراتيجيتها التوسعيّة الثابتة في المملكة وذلك من خلال الاستثمار المخطط في 50 سيارة إسعاف أخرى في قطاع الرعاية الصحية المحلي خلال العام 2023. وتتضمن خطط الشركة التوسعية في السعودية العديد من المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك افتتاح المركز الطبي المتخصص بالخدمات الطبية الطارئة ومركز القيادة التشغيلية على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية المهنيّة في الدمام وذلك قبل نهاية هذا العام.

ويعلق الرائد توم لويس الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة على هذا الإنجاز المميز بقوله: “لقد وضعت رؤية 2030 للقيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية المملكة على طريق النمو المتسارع، مما دفع جميع القطاعات إلى الأداء بكامل طاقتها لتحقيق أهداف محددة بدقة، بما في ذلك في قطاع الرعاية الصحية. ومع خصخصة خدمات الرعاية الصحية الحكومية وزيادة نماذج تقديم الرعاية الصحية بمشاركة القطاعين العام والخاص، يكتسب القطاع الخاص أرضية راسخة في المملكة، ونعتقد أنه يمكننا لعب دور رئيسي في حركة النمو والتطور. يُعدّ افتتاح أول مركز إسعاف متخصص ومركز التدريب الطبي في الرياض أحد المبادرات العديدة التي اتخذناها لإثبات التزامنا تجاه المملكة وسنحرص على تطوير توسعنا في المملكة العربية السعودية بشكل كبير من الآن فصاعداً”.

في الواقع تعمل “ريسبونس بلس ميديكال” السعودية على إظهار المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية طبية بارزة من خلال قطاع السياحة العلاجية وتقديم خدمات المرضى العالمية المستوى. مع معدل سعودة 70 ٪ وتوفير العديد من فرص العمل في العام 2023 للمواطنين السعوديين، تُظهر الشركة التزاماً راسخاً بتلبية الزيادة في عمليات نقل سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة وغير الطارئة بالإضافة إلى تلبية الفعاليات الوطنية والدولية الواسعة التي تستضيفها المملكة من خلال توظيف المواهب المحلية.

تُعدّ شركة “ريسبونس بلس ميديكال” السعودية واحدة من أولى خدمات الإسعاف الخاصة المسجلة التي تعمل في المملكة وقد شهدت الشركة نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الثلاث الماضية وتشتهر بجودة الأصول والخدمات التي تقدمها لجميع العملاء، وحصلت الشركة على دعم مختلف الشركات والمؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية. فيما يتعلق بالتغطية الطبية في الموقع، تُعدّ “ريسبونس بلس ميديكال” السعودية واحدة من أكثر شركاء التغطية الطبية الموثوق بهم للأحداث الدولية الرئيسية، بما في ذلك: جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، فورمولا إي، رالي داكار، طواف السعودية، ساوند ستورم وغيرها من الأحداث المرموقة.

سيشكل فرع “ريسبونس بلس ميديكال” السعودية في الرياض مركزاً لنقل المرضى ولتقديم الخدمات الطبية للفعاليات والعمليات وإدارة المرافق الطبية والطب المهني. ويشمل أيضاً مركزاً للتدريب الطبي والذي سيقدم بدوره دورات معتمدة دولياً، مثل دورات الإنقاذ القلبي، والإسعافات الأولية، ودعم الحياة الأساسي (BLS) لمقدمي الرعاية الصحية، ودعم الحياة القلبي الوعائي المتقدم (ACLS)، ودعم الحياة المتقدم للأطفال (PALS)، بالإضافة إلى برامج تدريب معهد الرعاية والسلامة في حالات الطوارئ (ECSI) حول الموضوعات الرئيسية، مثل الإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي والإسعافات الأولية القياسية والمتقدمة ومسببات الأمراض المنقولة بالدم والجو والمستجيب الأول والمستجيب الطبي.

بناءً على النموذج الناجح لمركز تدريب ريسبونس بلس هيلث تك، سيساهم مركز تدريب “ريسبونس بلس ميديكال” السعودية في رفع مستوى القوى العاملة الطبية في المملكة وسدّ الفجوة الحالية في السوق من خلال تقديم برامج داخلية معتمدة دولياً.

سيعمل مركز التدريب أيضاً على تعزيز دورات تدريب الموظفين الحاليين مع التركيز على الأعمال والإدارة والتدريب الفني واللغوي، مع رفع مستوى تعليم وتدريب القوى العاملة المحلية، وتعزيز اعتماد أنظمة المعلومات الرقمية. علاوة على ذلك، سيوفر مركز تدريب “ريسبونس بلس ميديكال” السعودية الاعتماد للهيئات المهنية في المملكة العربية السعودية للموافقة على ساعات التطوير المهني المستمر (CPD) لأنشطة التعلم، والاعتراف بالتعلم الذاتي والتعلم الإلكتروني كأنشطة متوافقة مع التطوير المهني المستمر ((CPD، والتعاون مع المجالس الدولية لتوسيع الفرص التعليمية لأخصائيّ الرعاية الصحية المسجلين.