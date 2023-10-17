افتتاح جيتكس غلوبال بمشاركة 6000 جهة و180 ألف مسؤول تنفيذي من 180 دولة

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فعاليات الدورة 43 من معرض «جيتكس غلوبال 2023»، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة، و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية هذا الحدث العالمي، وأثره كمنصة عالمية رئيسة لطرح أحدث المنتجات والحلول التقنية، إذ نجح الحدث في ترسيخ مكانته على مدار أكثر من 40 عاماً كأحد أكبر التجمعات الاحترافية لصُنّاع ومطوّري التكنولوجيا على مستوى العالم.



وقال سموه : “على مدى أكثر من أربعة عقود، استضافت دولة الإمارات في دبي أبرز المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، ضمن محفل هدفه مضافرة الجهود وتحفيز سعي مشترك لتشكيل مستقبل التكنولوجيا، ومن ثم مستقبل العالم. وكان هذا المحفل المنصة التي انطلقت منها إستراتيجيات ورؤى وشراكات كان لها دورها المؤثر والواضح في دفع مسيرة التقدم التكنولوجي حول العالم، بما لذلك من أثر مباشر على كافة القطاعات الحيوية الأخرى”.

محمد بن راشد: أثناء زيارتي اليوم لمعرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا .. في نسخته الأكبر عبر 43 دورة بمساحة تتجاوز 2.7 مليون قدم مربع وبمشاركة 6000 شركة تقنية و180 ألف متخصص. معرض جيتكس اليوم أصبح مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة والمبرمجين والذكاء الاصطناعي والأمن… pic.twitter.com/btZNEN9FBV — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 16, 2023

وأضاف سموه: ” تواصل دولة الإمارات ريادتها بشكل استباقي في بناء مستقبل واعد في مختلف قطاعات الاقتصاد. رحبنا في دبي هذا العام ومن خلال النسخة الـ43 لمعرض جيتكس بأكثر من 6000 عارض و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من 180 دولة.. ازدهار قطاع المعارض والمؤتمرات هو انعكاس لالتزامنا الراسخ بتوفير كافة المقومات الداعمة لحوار عالمي بنّاء هدفه غد أفضل للبشرية في كافة المجالات ” .

واستطرد سموه قائلاً: “يشكل النمو المطرد لمعرض جيتكس شهادة دامغة على ثقة العالم المتزايدة في دبي كمركز محوري لصناعة التكنولوجيا للغد وما بعده. في حين يمثل النجاح المستمر للحدث شهادة على الالتزام الراسخ من دولة الإمارات ودبي بقيادة التقدم والابتكار وتعزيز التعاون الدولي في مشهد تكنولوجي سريع التطور. لن ندخر جهدا في الوفاء بالتزاماتنا في فتح إمكانيات جديدة لصناعة التكنولوجيا، وإقامة شراكات جديدة تسهم في تحسين نوعية حياة الإنسان”.

وكان معرض “إكسباند نورث ستار”، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023 قد انطلق أمس (الأحد) في موقع العرض الجديد في دبي هاربر، بمشاركة ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة في كلا الحدثين، ليستكشف المشاركون الفرص المتاحة في واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

– جولة.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة التي رافقه خلالها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية، على أحدث التقنيات والحلول التي يتضمنها المعرض وتطرحها الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض هذا العام.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح حول ما تقدمه شركة “مايكروسوفت” من حلول خلال المعرض، حيث تعرض الشركة العالمية مجموعة واسعة من تقنياتها التي تستهدف تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة من خلال الوفاء بمتطلبات المرونة والقابلية للتوسع وتحقيق أفضل مستويات الأمان والإنتاجية، فضلاً عن تزويدها بأفضل القدرات التقنية في مجال صناعة واتخاذ القرارات.

كما تعرف سموه على ما تعرضه شركة “آي بي إم” العالمية من خلال منصتها في المعرض، من أحدث المنتجات في مجال تكنولوجيا تصنيع أجهزة الحاسوب والبرمجيات، واستمع سموه لشرح حول ما تقدمه الشركة من خدمات في مجال البنية التحتية، وخدمات استضافة المواقع، وغيرها من الخدمات الاستشارية في المجالات التقنية كافة.