افتتاح الدورة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية

افتتح الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، اليوم، النسخة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية “WHX Tech 2025“، الذي يستمر حتى 10 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة و200 متحدث عالمي، ونحو 5,000 مشارك يمثلون أكثر من 30 دولة. وقام المدير العام لهيئة الصحة بدبي بجولة في المنصة الجديدة المتخصصة بابتكارات الصحة الرقمية، حيث زار العديد من الجهات العارضة التي تمثل مختلف دول العالم، واطلع على أحدث الخدمات والمنتجات التي تقدمها في مجالات الصحة الرقمية مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والواقع الافتراضي، وأمن المعلومات، والرعاية الصحية الافتراضية، وتحليل البيانات الضخمة. وبهذه المناسبة أكد الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن النسخة الأولى من معرض “WHX Tech” تعكس التقدم المتسارع في التكنولوجيا الصحية الرقمية، وأهميتها في تطوير ورسم ملامح مستقبل القطاع الصحي، مشيراً إلى أن التقنيات التي يقدمها المعرض ستسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية ونتائج علاج المرضى، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الصحي. وقال: إن دعم هيئة الصحة بدبي لهذا الحدث العالمي، يؤكد التزامها بتطوير بنية صحية رقمية متقدمة، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين تجربة المرضى.

وسيناقش المعرض خلال الأيام الثلاثة المقبلة مستتقبل الرعاية الصحية الرقمية من خلال ثلاث منصات مبتكرة: هي “وورلد إكس” و “فيوتشر إكس” و “إكسليريت”، مستقبل الرعاية الصحية الرقمية.

كما افتتح الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فعاليات منصة “وورلد إكس”، التي تستعرض دراسات حالة عالمية حول تطبيق التقنيات الحديثة في الرعاية الصحية، إلى جانب استشراف مستقبل الأنظمة التنظيمية، وتسليط الضوء على تحوّل منطقة الشرق الأوسط إلى مركز بارز للابتكار في مجال الصحة الرقمية.

وتتيح منصة “وورلد إكس” للزوار فرصة الاستماع إلى نخبة من المتحدثين في هذا المجال، من بينهم: سام شاه، مدير إدارة بيانات الرعاية الصحية في مشروع “نيوم” بالسعودية؛ ورينيتا داس، الشريكة والنائب الأول للرئيس في شركة “فريست آند سوليفان”؛ والدكتورة ميريام فرنانديز مارتن، رئيسة قسم الابتكار في الرعاية الصحية بشركة “أمازون ويب سيرفيسز”؛ والدكتور ديفيد ريو، المدير الطبي العالمي ورئيس قسم الرعاية الصحية في شركة “مايكروسوفت”.

من جهة أخرى، شهدت منصة “فيوتشر إكس” خلال اليوم الأول جلسات نقاشية متنوعة تناولت تطبيقات الصحة الرقمية المستقبلية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحقيق نتائج قيّمة وتأثيرات عملية ملموسة، وذلك بمشاركة متحدثين من كلية “كينجز لندن”، وشركة “هواوي”، والسفارة الأيرلندية.

ويشهد هذا الأسبوع إطلاق منصة إكسليريت، التي تستضيف أكبر مسابقة للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية في المنطقة، بجوائز مالية تبلغ 50,000 دولار أمريكي. وابتداءً من اليوم، تحظى أكثر من 40 شركة ناشئة واعدة بفرصة لعرض حلولها، حيث ستقدم الشركات المتأهلة مشاريعها أمام لجنة تحكيم دولية من المستثمرين وقادة القطاع.

ويُقام معرض WHX Tech بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية، مما يعزز من مكانة الفعالية ويضمن انسجام محتواها مع الأولويات المهمة للقطاع الصحي.