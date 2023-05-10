وقّعت شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية ثانية مع هاسبرو Hasbro, Inc.، بهدف تطوير وتشغيل أول منطقة ترفيهية مختصة بألعاب التشويق والمغامرة تحت علامة ترانسفورمرس Transformers في المملكة العربية السعودية.

وستدشن هذه الشراكة دخول العلامة التجارية الشهيرة إلى وجهات “سڤن” الترفيهية في المملكة. كما تعد هذه الاتفاقية الثانية بعد الإعلان سابقاً عن اتفاقية شراكة بين الطرفين بهدف تطوير وتشغيل أول مناطق ترفيهية لعلامة (PLAY-DOH) في العالم.

وقد تعاقدت “سڤن” مع AOA، وهي الشركة المتخصصة في مجال تصميم وإنتاج التجارب الترفيهية، لتطوير منطقة ترانسفورمرس الترفيهية التي ستوفر تجارب حماسية مشوقة تناسب جميع الأعمار.

ستتواجد أولى مناطق ترانسفورمرس الترفيهية في وجهة سڤن الترفيهية في حي الحمراء في مدينة الرياض، والتي يتم إنشاؤوها بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع. كما سيتم افتتاح منطقتين إضافيتين في وجهات سڤن الترفيهية الأخرى.

و ستتفرد مناطق ترانسفورمرس الترفيهية بتجارب ألعاب الركوب الحماسية التي تضمن للزوار العبور إلى عالم مليء بالتشويق والمغامرة.

وفي سبيل منحهم تجربة متكاملة، ستتضمن المناطق الترفيهية على متاجر تجزئة مخصصة، تتيح للزوار تسوق المنتجات الحصرية الخاصة بعلامة ترانسفورمرس التجارية ، إضافة إلى المطاعم والمقاهي التي صممت بطابع العلامة التجارية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة شركة “سڤن”: “يسعدنا أن نجدد شراكتنا مع هاسبرو لإنشاء أول منطقة ترفيهية مستوحاة من علامتها التجارية الشهيرة ترانسفورمرس في المملكة العربية السعودية.

وسنواصل ترسيخ مكانتنا بكوننا إحدى المحركات الوطنية لقطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية، وتعزيز منظومتها الترفيهية من خلال إبرام شراكات استراتيجية تهدف إلى جلب مجموعة واسعة من معالم الجذب المميزة إلى المملكة لإثراء حياة مواطنيها وسكانها”.

وقال مات برولكس، نائب الرئيس لقطاع مفاهيم ومناطق الترفيه لدى شركة Hasbro, Inc.: “تعد الشراكة مع شركة مشاريع الترفيه السعودية ’سڤن‘ فرصة مثالية تتيح لنا تقديم المزيد من التجارب الاستثنائية لعشاق علامات Transformers وPLAY-DOH. ونحن على ثقة بقدرة مناطق الجذب الجديدة على إسعاد الزوار وخاصة المعجبين، ومنحهم ذكريات لا تنسى، ورسم ملايين الابتسامات على محياهم طوال السنوات القادمة”.

وتستثمر “سڤن” أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع. وستقام مشاريعها التالية في 14 مدينة ضمن المملكة هي: الرياض، الخرج، مكة المكرمة، جدة، الطائف، الدمام، الخبر، الأحساء، المدينة المنورة، ينبع، أبها، جازان، بريدة، تبوك.

يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية (سڤن)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى تطوير القطاع الترفيهي وبناء الوجهات الترفيهية وتشغيلها، وإنشاء بيئة ترفيهية تناسب احتياجات شرائح المجتمع السعودي كافة وفقاً لأرقى المعايير العالمية وأحدثها.