افتتاح أكبر متجر لـ شاومي في دبي مول

تم مؤخر افتتاح أكبر متجر لشركة شاومي لتعرض أحدث منتجاتها التقنية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وافتُتِح المتجر الرسمي بحضور روني وانغ، المدير العام لشركة شاومي بمنطقة الشرق الأوسط؛ وأرجون باترا، المدير الإقليمي لشركة شاومي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوني تشين، رئيس شؤون البيع بالتجزئة لشركة شاومي في الشرق الأوسط، وريا يو المدير العام و يوشين هان المدير العام للبيع بالتجزئة.

ويُعد افتتاح شاومي لهذا المتجر في دبي خير دليل على التزام الشركة بتوسيع حضورها في الشرق الأوسط، كما يُمثّل نقطة تحوّل لشركة شاومي في سعيها لإتاحة منتجاتها المبتكرة للعملاء في المنطقة.

ويمتد المتجر على مساحة 6,600 قدم مربع، ما يجعله أكبر متجر رئيسي لشركة شاومي في الشرق الأوسط وأحد أكبر متاجرها في العالم.

وفي هذا السياق، قال السيد أرجون باترا: “يجسّد افتتاح متجرنا في دبي مول التزامنا بوضع التكنولوجيا عالية الجودة في متناول الجميع. ومن بين 1,400 متجراً، يُعدّ هذا المتجر أكبر متاجر شاومي في العالم باستثناء الصين والهند.

ومنذ افتتاح أول متاجرها عام 2017، تعمل شاومي على إدخال مفهوم المنازل الذكية إلى حياتنا اليومية.

ونُعرب عن امتناننا لعملائنا ولأصدقاء شاومي على ما أظهروه من دعم راسخ، ونَعِدُهم بطرح منتجات ذات جودة أعلى وتوفير أفضل تجربة تسوق ممكنة”. واستُهِلّت الفعالية بقص الشريط الحريري، وأعقبه مجموعة من الأنشطة التفاعلية بمشاركة الحضور.

وحضر حفل الافتتاح مجموعة من أبرز المؤثرين، بما في ذلك أجمل خان ورومان خان، الذين تفاعلوا بنشاط مع معجبيهم ومتابعيهم من الحضور.

وتضمّنت المنتجات المعروضة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة الذكية والأجهزة المنزلية مثل سلسلة هواتف Redmi Note 12 الأحدث ودراجة السكوتر الكهربائية Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra وXiaomi 13 وغيرها المزيد.

ويتماشى تصميم المتجر مع المعايير العالمية التجارية لشركة شاومي ، ما يخلق بيئة تفاعلية غامرة، ويُمكن للعملاء تجربة أحدث منتجات شاومي ، واستكشاف ميزاتها وقدراتها، والتعرف على توجّهات التكنولوجيا.