اغتيال مرشح رئاسي بعد حديثه عن عنف المافيا بمسيرة بحملته الانتخابية في الإكوادور

اعتيل المرشح فرناندو فيلافيسينسيو بعد القائه خطابا في حملته الرئاسية في العاصمة كيتو حول استشراء العنف و تورط مسؤولين حكوميين مع عصابات الجريمة المنظمة .

إطلاق النار واغتيال المرشح الرئاسي لدى خروجه من مدرسة وركوبه السيارة، وقع مساء أمس الأربعاء قبل أيام فقط من الانتخابات التي تهيمن عليها المخاوف بشأن العنف المرتبط بالمخدرات.

فرناندو فيلافيسينسيو ، وهو صحفي سابق ، لقي حتفه على الفور بعد اصابته بالرصاص بعد خروجه من مدرسة ثانوية في كيتو بعد التحدث إلى مؤيدين شباب.

ونقلت نيويورك تايمز عن كارلوس فيغيروا ، الذي عمل في حملة فيلافيسينسيو وكان حاضرا في التجمع: “عندما خرج من الباب ، قوبل بإطلاق نار”. “لم يكن هناك شيء يمكن القيام به ، لأنهم كانوا طلقات في الرأس”. كان السيد فيلافيسينسيو ، 59 عامًا ، يقوم بالاقتراع بالقرب من منتصف سباق من ثمانية أشخاص. كان من بين أكثر المرشحين صوتًا في قضية الجريمة وفساد الدولة.

يأتي ذلك بعد أقل من شهر من مقتل رئيس بلدية مانتا ، وهي مدينة ساحلية ، بالرصاص خلال ظهور علني. الإكوادور ، التي كانت ذات يوم دولة آمنة نسبيًا ، وأصبحت تشهج يوميا مختلف جرائم العنف المرتبط بتهريب المخدرات في السنوات الخمس الماضية.

وكتب الرئيس غييرمو لاسو على منصة التواصل الاجتماعي X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter ، في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، “شعرت بالغضب والصدمة من الاغتيال” ، وألقى باللوم على “الجريمة المنظمة” في الوفاة. وقال مكتب المدعي العام الوطني بعد ساعة ، على نفس المنصة ، إن مشتبهًا أطلق عليه الرصاص وجرى القبض عليه وسط تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن وذكر مكتب المدعي العام أن تسعة أشخاص آخرين قتلوا في الاشتباك بينهم ضابطا شرطة ومرشح لمقعد في الجمعية الوطنية.

Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune.



El Gabinete de Seguridad se reunirá en… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 10, 2023

وصدم الاغتيال البلاد التي تعاني أصلا من اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة.

شهدت الإكوادور ، الواقعة على الحافة الغربية لأمريكا الجنوبية ، تحولًا غير عادي بين عامي 2005 و 2015 حيث خرج ملايين الأشخاص من براثن الفقر ، راكبين موجة الطفرة النفطية التي تم ضخ أرباحها في التعليم والرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية الأخرى.