اعمار تقر بيع “نمشي” إلى “نون” المملوكة للصندوق السعودي السيادي بـ 335,2 مليون دولار

وافق مجلس إدارة شركة “إعمار العقارية ” الإماراتية بشكل مبدئي، على بيع شركة “نمشي” (Namshi) إلى شركة “نون” (Noon) المملوكة لصندوق الإستثمارات العامة السعودي في حال موافقة مجلس إدارة “نون” على الصفقة.

وذكرت “إعمار”، في إفصاح لسوق دبي المالي، أن صفقة البيع المقرر إنجازها تتم لمصلحة طرف ذي علاقة بالشركة، مع الإشارة إلى أنَّ عضو مجلس الإدارة المعني “لم يشارك أو يصوّت في الاجتماع” كما جاء في الإفصاح.

وتبلغ قيمة الصفقة 335,2 مليون دولار، وهي ضمن النطاق الذي حدّده مقيّم مستقل معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. ويمثّل هذا المقابل النقدي قيمة حصص “نمشي” بعد حسم ديونها ورأس المال التشغيلي الاعتيادي المطلوب من قيمة المنشأة التي تبلغ 350 مليون دولار.

وستحصل”إعمار” على إجمالي قيمة سعر البيع كمقابل نقدي.

وقد تأسست “نمشي” في دبي عام 2011، وهي منصة للتسوق الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط. واستحوذت “إعمار مولز”، صاحبة عدد من مراكز التسوق الرئيسية في دبي في 2019، بالكامل على “نمشي” بشرائها 49% من أسهم شركة التجارة الإلكترونية من “غلوبال فاشون غروب” في صفقة بقيمة 129,5 مليون دولار، وذلك بعد أن سبق لها أن اشترت 51% من “نمشي” من الشركة ذاتها في 2017 بمبلغ 151 مليون دولار.