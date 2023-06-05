تعمل الحكومة الأيرلندية على خطة جديدة لتقليل عدد الأبقار الحلوب بشكل كبير في البلاد، بسبب التأثير الكبير لغاز الميثان المنبعث منها على الاحتباس الحراري.

وحددت الحكومة مؤخراً هدفاً لخفض الانبعاثات من النشاطات الزراعية في إيرلندا بنسبة 25% بحلول عام 2030.

وأحد المقترحات لتقليل الانبعاثات من الزراعة هو تخفيض عدد قطيع الألبان الوطني 10٪، أي ما يعادل 65 ألف بقرة سنوياً لثلاث سنوات، وفقاً لـFarm World.

وقال وزير الزراعة تشارلي ماكونالوغ إن الحكومة تبحث مع ممثلي المزارعين خيارات لتقليل انبعاثات غاز الميثان من الأبقار في المزارع.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن التقرير الذي يحدد تخفيض 200 ألف من أبقار الألبان هو وثيقة نمذجة، ولكن هذا القرار لا يلقى تأييداً كبيرة من المزارعين بالطبع، ولا من دافعي الضرائب.

وسيتم إعدام الأبقار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ما يكلف دافع الضرائب الأيرلندي 600 ألف يورو لتلبية أهداف الانبعاثات المناخية.

وتُعد الأبقار مصدراً رئيساً للميثان، الملوث الأساسي لطبقة الأوزون، إذ تطلقه أثناء التجشؤ، وبالنظر لعدد الأبقار في العالم، فإن الغاز الذي تطلقه الأبقار والماشية يُعد مُحركاً رئيساً لانبعاثات الغاز، ففي الولايات المتحدة الأميركية – مثلاً – يحتل المرتبة الثانية في تلويث الجو بعد صناعة النفط والغاز.

كما ذكرت صحيفة The Daily Fetched في ديسمبر الماضي، فإن الحكومة الأيرلندية تستهدف السيارات أيضاً، حيث تطالب مسودة الاقتراح بتخفيض عدد السيارات على الطرقات العامة بمقدار الخمس بحلول 2030.