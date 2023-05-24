ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

رسمياً، اعتماد موعد خليجي 26 في الكويت

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي اليوم في الدوحة.

وفي جمعيته العمومية، التي تضم ثماني دول أعضاء، قرر الاتحاد الإقليمي إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر ديسمبر 2024.

كما تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك.

وجدّد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

وترأس الشيخ حمد اتحاد كأس الخليج العربي منذ تأسيسه عام 2016، لكنه لم يترشح لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد القطري، إذ من المقرر أن تزكي الجمعية العمومية، نائبه الحالي جاسم البوعينين، المرشح الوحيد للرئاسة في الانتخابات المقررة في الأول من يونيو المقبل.

وتستعد الكويت، التي فاز منتخبها بعشرة ألقاب، لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974 و1990 و2003 و2017.

وتوج المنتخب العراقي بلقبه الرابع في البطولة خلال النسخة الماضية التي استضافها على أرضه في محافظة البصرة الجنوبية في يناير الماضي، بعد 44 عاماً على استضافة بغداد لخليجي 5 عام 1979.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا