رسمياً، اعتماد موعد خليجي 26 في الكويت

تستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي اليوم في الدوحة.

وفي جمعيته العمومية، التي تضم ثماني دول أعضاء، قرر الاتحاد الإقليمي إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر ديسمبر 2024.

كما تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك.

وجدّد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد ال ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي: #خليجي25 في #البصرة حققت نجاحاً كبيراً pic.twitter.com/kw95X4guGY — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 24, 2023

وترأس الشيخ حمد اتحاد كأس الخليج العربي منذ تأسيسه عام 2016، لكنه لم يترشح لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد القطري، إذ من المقرر أن تزكي الجمعية العمومية، نائبه الحالي جاسم البوعينين، المرشح الوحيد للرئاسة في الانتخابات المقررة في الأول من يونيو المقبل.

وتستعد الكويت، التي فاز منتخبها بعشرة ألقاب، لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974 و1990 و2003 و2017.

وتوج المنتخب العراقي بلقبه الرابع في البطولة خلال النسخة الماضية التي استضافها على أرضه في محافظة البصرة الجنوبية في يناير الماضي، بعد 44 عاماً على استضافة بغداد لخليجي 5 عام 1979.

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد ال ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي: لا توجد حجة لعدم مشاركة المنتخبات بالفريق الأول في #خليجي26 بالكويت pic.twitter.com/ZB2TdHEcjH — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 24, 2023