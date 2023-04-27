اعتماد التوقيت الصيفي في مدارس مكة السعودية

(أريبيان بزنس) – أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، غرب المملكة العربية السعودية، عن توقيت الدوام الصيفي لجميع المدارس الصباحية والمسائية بدءاً من الأحد القادم 1444/10/10هـ، وذلك بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً، فيما سيبدأ الاصطفاف للمدارس المسائية عند الساعة 12:45 على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 1:00 مساءً.

#تعليم_مكة يعتمد العمل بتوقيت الدوام الصيفي،في جميع المدارس، ابتداءً من يوم الأحد 10 شوال 1444ﮪ. pic.twitter.com/2apK6QzqX4 — إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) April 26, 2023

الرياض تسبق مكة

سبقت منطقة الرياض مكة المكرمة، إذ أعلن المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أمس الأربعاء، أن مدارس الإدارة شهدت عودة الطلاب والطالبات بكل جد ونشاط لإكمال رحلتهم التعليمية، مع بداية التوقيت الصيفي للدوام لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحاً فيما ستكون الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً من يوم (أمس) الأربعاء 6 شوال الجاري الموافق 26 أبريل/نيسان إلى نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 22 يونيو/حزيران.

انتظم نحو 6 ملايين طالباً وطالبة، أمس الأربعاء، في عموم المملكة بجميع مراحلها التعليمية لاستكمال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1444هـ بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك التي انتهت يوم الثلاثاء الماضي.

اعتماد التوقيت الصيفي في مدارس الرياض ومكة المكرمة في الفصل الدراسي الثالث