اعتقل نعمة مومني أمس للاشتباه بطعنه الملياردير بوب لي مؤسس أشهر تطبيق تحويل أموال في سان فرانسيسكو مطلع الشهر الجاري، ونشرت لقطات فيديو تظهر تعرضه لجرح في بطنه وهو يمشي مترنحا وطالبا من سيارات مارة التوقف له دون جدوى فيما انهار وهو يحاول الدخول إلى مبنى سكني وسقط أرضا ثم أعلنت وفاته في المستشفى. ووفقًا لسجلات سجن المقاطعة ، وجهت إلى نعمة مؤمني 38 عاما- وهو خريج جامعة بيركلي، تهمة القتل.

وجرى القبض على مؤمني المدير التنفيذي لشركة تكنولوجيا -Expand IT- للاشتباه بضلوعه في مقتل بوب لي مؤسس تطبيق Cash. يأتي الاعتقال بعد أكثر من أسبوع من العثور على لي وهو ينزف في حي رينكون هيل في سان فرانسيسكو قبل الساعة 3 صباحًا في 4 أبريل. سجلت كاميرات المراقبة لحظاته المأساوية الأخيرة بينما كان يتعثر ، مصابًا بجروح قاتلة ، أسفل الشارع الرئيسي بحثًا عن المساعدة . تم إلقاء القبض على مؤمني صباح الخميس وتم حجزه في سجن شريف سان فرانسيسكو بتهمة القتل العمد. وأكدت إدارة شرطة سان فرانسيسكو الاعتقال في مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر الخميس في المدينة. و ألمح محافظ سان فرنسيسكو لندن بريد إلى أنه قد تكون هناك “حقائق مفاجئة” في القضية وحث الجمهور على عدم القفز إلى الاستنتاجات.

وجرى لاحقا الكشف عن مشاجرة وقعت بين الاثنين حول شقيقة المتهم بالقتل وهي متزوجة من جراح تجميل شهير، ووجود علاقة غرامية مع الضحية.

وكان الضحية الملياردير بوب لي، مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي (كاش آب)، قد بقي مع عائلته يوما آخر في إجازة أراد تمديدها يوما آخر للاستمتاع بالمدينة التي سبق وغادرها بسبب ارتفاع معدلات الجريمة، حسب ما أعلنته أسرته. وكانت شركته التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تطور تطبيق كاش آب الخاص بتحويل الأموال من شخص لأخر باستخدام الهاتف الذكي، وتبلغ قيمة التطبيق حاليا 40 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.