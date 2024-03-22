فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

بعد داني ألفيس.. اعتقال روبينيو في البرازيل بتهمة الاغتصاب

بعد مسيرة احترافية طويلة مع أندية عديدة، منها ميلان وريال مدريد ومانشستر سيتي، يواجه روبينيو الآن عقوبة السجن لمدة تسع سنوات، وهو ينفي التهم الموجهة له.

فريق التحرير by فريق التحرير
بعد داني ألفيس.. اعتقال روبينيو في البرازيل بتهمة الاغتصاب

اعتقلت الشرطة البرازيلية نجم فريقي مانشستر سيتي الانكليزي وريال مدريد الاسباني السابق روبينيو مساء الخميس، وذلك عقب خسارته محاولته استئناف قرار سجنه لتسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي قبل 10 سنوات في إيطاليا.

ورفض قاضي المحكمة العليا لويز فوكس طلب مهاجم منتخب البرازيل السابق البالغ من العمر 40 عامًا بوقف التنفيذ وحكم “بإبقاء أمر الاحتجاز … حتى يتمكن من البدء في قضاء عقوبته”.

وفي بيان نشرته وكالة فرانس برس، أكدت الشرطة الاتحادية في مدينة سانتوس عن إصدار مذكرة اعتقال ضد روبينيو، وتحويله للفحص الطبي والجلسة القانونية، تمهيدًا لنقله إلى السجن في تريميمبي، جنوب شرق ساو باولو.

يُذكر أن روبينيو كان قد أُدين في إيطاليا عام 2017 بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة ألبانية خلال احتفالها بعيد ميلادها، وقد تم تأكيد الحكم في استئناف عام 2020.

واتُهم روبينيو وخمسة آخرين بتنويم الضحية بالكحول حتى فقدت وعيها ومن ثم ممارسة الجنس معها دون موافقتها.

وزعم روبينيو الذي أوقف لفترة وجيزة في إنكلترا عام 2009 لاتهامه بالاعتداء جنسياً على شابة قبل أن تسقط التهمة بعد إجراء التحقيق، في مقابلة مع شبكة “تي في ريكورد” البرازيلية أذيعت الأحد أن ممارسة الجنس حصلت “بالتراضي”.

وأضاف “لم أنكر ذلك (اللقاء) قط. كان بإمكاني أن أنكر ذلك لأن الحمض النووي الخاص بي لم يكن موجوداً، لكنني لست كاذباً”. كما اتهم النظام القضائي الإيطالي بـ”العنصرية”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...