بعد داني ألفيس.. اعتقال روبينيو في البرازيل بتهمة الاغتصاب

اعتقلت الشرطة البرازيلية نجم فريقي مانشستر سيتي الانكليزي وريال مدريد الاسباني السابق روبينيو مساء الخميس، وذلك عقب خسارته محاولته استئناف قرار سجنه لتسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي قبل 10 سنوات في إيطاليا.

ورفض قاضي المحكمة العليا لويز فوكس طلب مهاجم منتخب البرازيل السابق البالغ من العمر 40 عامًا بوقف التنفيذ وحكم “بإبقاء أمر الاحتجاز … حتى يتمكن من البدء في قضاء عقوبته”.

وفي بيان نشرته وكالة فرانس برس، أكدت الشرطة الاتحادية في مدينة سانتوس عن إصدار مذكرة اعتقال ضد روبينيو، وتحويله للفحص الطبي والجلسة القانونية، تمهيدًا لنقله إلى السجن في تريميمبي، جنوب شرق ساو باولو.

يُذكر أن روبينيو كان قد أُدين في إيطاليا عام 2017 بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة ألبانية خلال احتفالها بعيد ميلادها، وقد تم تأكيد الحكم في استئناف عام 2020.

واتُهم روبينيو وخمسة آخرين بتنويم الضحية بالكحول حتى فقدت وعيها ومن ثم ممارسة الجنس معها دون موافقتها.

وزعم روبينيو الذي أوقف لفترة وجيزة في إنكلترا عام 2009 لاتهامه بالاعتداء جنسياً على شابة قبل أن تسقط التهمة بعد إجراء التحقيق، في مقابلة مع شبكة “تي في ريكورد” البرازيلية أذيعت الأحد أن ممارسة الجنس حصلت “بالتراضي”.

وأضاف “لم أنكر ذلك (اللقاء) قط. كان بإمكاني أن أنكر ذلك لأن الحمض النووي الخاص بي لم يكن موجوداً، لكنني لست كاذباً”. كما اتهم النظام القضائي الإيطالي بـ”العنصرية”.