اعتقال رئيس تنفيذي بعد وفاة 3 سياح في حادث تلفريك في إلبروس أعلى جبل أوروبا

اعتُقل الرئيس التنفيذي ورئيس الفنيين في شركة التلفريك MKD Elbrus في إطار التحقيق بوفاة 3 سياح في حادث في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ على جبل إلبروس، أعلى جبل في روسيا وأوروبا فيما يعالج عدد آخر أصيبوا بالحادث الذي وقع في جمهورية كاباردينو-بلقاريا شمال القوقاز. وقع الحادث بسبب انقطاع كابل التلفريك، مما أدى إلى سقوط الكراسي المعلقة التي بداخلها أشخاص على الصخور. كان هناك ٣٧ شخصًا على متن التلفريك وقت الحادث. لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في مكان الحادث، وأصيب تسعة آخرون ونُقلوا إلى المستشفى. بعد الحادث، تقطعت السبل بـ ٢٥ سائحًا على الجبل طوال الليل دون حقائب ظهرهم أو ملابس دافئة، والتي تُركت في الكبائن. اضطروا لقضاء الليل في ملاجئ باردة على الجبل في بيئة جبل إلبروس الشاهقة والصعبة. وتشغّل شركة MKD Elbrus التلفريك، وكان المرحلة الأخيرة من خط كابل يعود إلى الحقبة السوفيتية، وهو ينقل السياح والمتسلقين إلى منطقة معسكر قاعدة على ارتفاع حوالي ٣٧٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر. وقع الحادث بسبب انزلاق مصعد التزلج أحادي المقعد عن بكرة دعم، مما أدى إلى سقوطه. وفي أعقاب ذلك، فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا جنائيًا في انتهاكات محتملة للسلامة، و. وأُغلق خط مصعد التزلج خلال التحقيق الجاري، ويجري النظر في القضية بموجب مواد القانون الجنائي المتعلقة بالإهمال المؤدي إلى الوفاة. أفادت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي للجمهورية، بأنه تم إلقاء القبض على مدير وكبير مهندسي شركة إلبروس ذات المسؤولية المحدودة، إثر عطل طارئ في تلفريك جبل إلبروس في كاباردينو-بلقاريا، بحسب إنترفاكس. وأكد التقرير أن شركة إلبروس ذات المسؤولية المحدودة هي من تُشغّل معدات التلفريك، وأغلق المحققون المباني الفنية لمحطات التلفريك، ومنعوا استخدامه على طول مساره. ووفقًا لرئيس جمهورية كاباردينو-بلقاريا، كازبيك كوكوف، فإن السبب الأولي للحادث هو انفصال الكابل عن بكرة أحد الدعامات. يذكر أن قمة إلبروس (Mount Elbrus) هي أعلى قمة في قارة أوروبا، ويبلغ ارتفاعها 5,642 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهي عبارة عن قمة لبركان خامد في جبال القوقاز الروسية، ويعتبر أعلى نقطة في القارة الأوروبية في التصنيف الذي يعتبر جبال القوقاز هي الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا.

