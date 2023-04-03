اعتقال امرأة يشتبه باغتيالها لمراسل حربي روسي

أفادت لجنة التحقيق الروسية بأنه تم إلقاء القبض واعتقال داريا تريبوفا المشتبه بها في مقتل المراسل الحربي فلادلين تتارسكي في سان بطرسبورغ، فيما أشارت مصادر إن المشتبه بها لم تكن تعلم على الأرجح أن هناك عبوة ناسفة في العلبة التي قامت بتسليمها للمراسل الروسي تتارسكي.

بحسب بيان لجنة التحقيق الروسية: “للاشتباه بتورطها في الانفجار الذي وقع في مقهى في سان بطرسبورغ، قام موظفو لجنة التحقيق الروسية والسلطات الأمنية التنفيذية، باعتقال داريا تريبوفا” بحسب روسيا اليوم.

وقال مصدر في وزارة الداخلية، إن عملية إلقاء القبض واعتقال المشتبه بها كان مخططا لها بدقة. وأشار إلى تواصل عمليات البحث والتقصي عن المتورطين في التفجير، وكيفية حصولهم على المتفجرات.

In the video, a young woman who looks like Daria Trepova enters the cafe with a box, where there will later be an explosion.



According to Russian media reports in the first photo, the girl presented a bust and goes to her seat, but Vladlen stopped her and asked her to sit next… pic.twitter.com/VDegJZ2mCv — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2023

من جهتها قالت وسائل إعلام إنه تم القبض على المشتبه بها في شقة مستأجرة بحي فيبورغسكي في سان بطرسبورغ. وكانت وزارة الداخلية الروسية قد أدرجت داريا تريبوفا على قائمة المطلوبين المشتبه بهم بقتل المراسل الحربي فلادلين تتارسكي وعممت صورة عن المشتبه بها ونشرت بياناتها الشخصية،(داريا تريبوفا من مواليد سان بطرسبورغ – 26 عاما)، وسط عمليات بحث دقيقة ومكثفة عنها. من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أن المشتبه بها في مقتل فلادلين تتارسكي، تم اعتقالها في السابق مرتين في مسيرات معارضة في سان بطرسبورغ. ولفتت المصادر إلى أنه تم اعتقال زوجها مرات عدة في السابق، وتجري السلطات عمليات البحث عنه حيث يشتبه في ضلوعه في تنظيم التفجير. ووقع انفجار أمس الأحد في مقهى “ستريت بار” الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط مدينة سان بطرسبورغ، مما أسفر عن مقتل شخص تبين أنه المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي. وأظهرت المقاطع وكاميرا المراقبة قرب المقهى لحظة دخول المشتبه بها إلى المقهى وبحوزتها العلبة التي قدمتها لتتارسكي كإحدى متابعيه وتحوي تمثالا قيل إنه محشو بعبوة ناسفة انفجرت لاحقا، أدت لمقتله وإصابة 32 آخرين 10 منهم بحالة خطيرة.

ويوم الأحد في سان بطرسبورغ، وقع انفجار في مقهى “ستريت بار” الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط المدينة، مما أسفر عن مقتل شخص تبين أنه المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.

وأفادت مصادر لوكالة “نوفوستي”، بأنه تم إحضار العبوة الناسفة على الأرجح من قبل أحد زوار المقهى، ويشتبه بأنها هدية على شكل تمثال صغير يرجح بأن القنبلة كانت بداخله.

وأسفر الحادث بحسب بيانات وزارة الصحة عن مقتل شخص و32 جريح بينهم 10 في حالة خطرة.