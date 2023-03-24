أعلنت شرطة كوريا الجنوبية أن جمهورية الجبل الأسود اعتقلت مواطنها الهارب دو كوون (31 عاماً) رئيس إحدى شركات العملات المشفرة الشهيرة تسبب بـ “دمار مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم”.

وقال تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة، إن دو كوون متهم بالمسؤولية عن انهيار عملتي تيرا يو إس دي ولونا المشفرتين البالغ قيمتهما 40 مليار دولار. وأن المدعون العامون في الولايات المتحدة يتهمونه أيضاً بالاحتيال.

وكانت سلطات مراقبة العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت، قبل أشهر قليلة، دو كوون وشركته تيرافورم لابز، بـ “تدبير عملية احتيال استثماري بمليارات الدولارات للأصول بالعملة المشفرة”.

وكانت سلطات كوريا الجنوبية قد أصدرت مذكرة لتوقيف دو كوون، في سبتمبر/أيلول 2022، لأنها تعتقد أن “تيرافورم لابز” قد انتهكت قواعد سوق رأس المال.

وظنت السلطات في سيول أنه كان في صربيا، وأرسلوا مسؤولين إلى بلغراد للتفاوض لأن البلدين ليس لديهما معاهدة لتسليم المجرمين.

ونفى دو كوون، في في وقت سابق، أنه كان مختبئاً، لكنه لم يكشف عن مكانه.

وكان وزير الداخلية في الجبل الأسود فيليب أدزيتش أول من نشر نبأ اعتقاله، وقال على تويتر إن “أحد أهم المطلوبين الهاربين في العالم” احتُجز في مطار بودغوريتشا.

U PODGORICI UHAPŠEN JEDAN OD NAJTRAŽENIJIH SVJETSKIH BJEGUNACA



Crnogrska policija lišila je slobode lice za koje se sumnja da je jedan od najtraženijih bjegunaca, južnokorejski državljanin Do Kwon, suosnivač i izvršni direktor Terraform Labs sa sjedištem u Singapuru.

1/2 — Filip Adzic (@filip_adzic) March 23, 2023

وأضاف أدزيتش أن المشتبه به كان يسافر تحت اسم مستعار بوثائق مزورة، وإن السلطات كانت تنتظر تأكيداً رسمياً لهوية الرجل لتنفيذ اعتقاله.

وأكدت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن المشتبه به في الجبل الأسود هو فعلاً دو كوون، بعد أن تطابقت بصمات أصابعه مع السجلات الرسمية.

ووجه المدعون الأمريكيون اتهامات منفصلة لدو كوون بالاحتيال.

ويواجه الرجل تهماً بالاحتيال الاستثماري والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في السلع والتآمر، وفقاً للائحة الاتهام التي نُشرت في محكمة مانهاتن الجازئية، في الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس.

وليس لدى الجبل الأسود أي معاهدات لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال سلطات التنظيم المالي الأمريكية إن دو و”تيرافورم لابز”، ومقرها سنغافورة، “امتنعوا عن تزويد الجمهور بمعلومات كاملة وعادلة وصادقة كما هو مطلوب عن مجموعة من السندات للأصول المشفرة، وعلى الأخص فيما يتعلق بلونا وتيرا يو إس دي”، وزعموا أن قيمة العملات الرقمية ستزيد وضللوا المستثمرين بشأن استقرار شركة تيرا يو إس دي.

ومع ذلك، انخفضت قيمة عملتي تيرا يو إس دي ولونا المرتبطة بها إلى ما يقرب من الصفر في مايو/أيار 2022.

وأدى ذلك إلى عمليات بيع كبيرة في العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين وإيثيريوم وتيثر. ونتيجة لذلك، انتشر مصطلح “كريبتوكراش” أو “انهيار العملات المشفرة” على الإنترنت.

وقال دو في ذلك الوقت “أشعر بالحزن بسبب الألم الذي أحدثه اختراعي لكم جميعاً”.

وخسر المستثمرون في تيرا يو إس دي ولونا، على الصعيد العالمي، ما يقدر بنحو 42 مليار دولار، وفقاً لشركة إليبتيك للتحليلات المالية.