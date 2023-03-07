هل تقود الإصابة انا ماريا ماركوفيتش أجمل لاعبة كرة قدم إلى الاعتزال؟

أعلنت الكرواتية ​انا ماريا ماركوفيتش​ الملقبة بأجمل لاعبة كرة قدم أنها ستبتعد عن كرة القدم لفترة طويلة جراء الإصابة التي تعرضت لها ما اعتبرته وسائل اعلام قرار اعتزال.

وقالت ماركوفيتش لاعبة غراسهوبرز السويسري التي يعتبرها أبناء وطنها “لوكا مودريتش” منتخب السيدات في إشارة إلى مدى حرفيتها في منشور مصحوب بصور للحظة تعرضها للإصابة على صفحتها في إنستغرام: “لا اعلم من اين ابدأ، للاسف، تعرضت للاصابة خلال مباراتي الاخيرة، وبات عليّ ان اقول وداعاً لكرة القدم لفترة طويلة. هذا الامر يؤلمني جداً ولا اصدق ما حصل لي. كل من يعرفني يدرك انني املك شخصية قوية وانني سأعود اقوى مما كنت. اشكركم جميعاً على دعمكم والذي سأحتاج اليه اكثر فأكثر في الاشهر القليلة المقبلة.

وتعرضت ماركوفيتش لاصابة على مستوى الركبة خلال المباراة التي شاركت فيها، ما ادى الى تدخل الجهاز الطبي لمعالجتها على ارض الملعب، وكان التأثر وضاحاً عليها وهي تغادر المباراة.

وأسفر اعلان ماركوفيتش الاعتزال عن عاصفة من ردود الفعل المطالبة بالعودة عن قرارها والمتمسكة بها والاعمة لها في مسيرة التعافي والعودة إلى الملاعب لاسيما أنها تبلغ 23 عاماً فقط.