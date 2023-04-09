اعتراضات على الصلوات الإسلامية وأديان أخرى تؤخر تحضيرات حفل تتويج ملك بريطانيا

يحتدم خلاف كنيسة بريطانيا ورجال دين فيها ضد نية الملك تشارلز السماح بالصلوات والدعاء من قبل مسلمين وأديان أخرى خلال حفل التتويج.

ويواجه الملك تشارلز اعتراضات من قادة الكنيسة حول الدور الذي يجب أن تلعبه الديانات الأخرى في تتويجه ، حسبما ذكرت صحيفة ميل أون صنداي.

تقول مصادر كنسية للصحيفة إن الملك قد أُخبر أن رغبته في إقامة احتفال “متنوع” ، بما في ذلك مشاركة غير المسيحيين ، تخاطر بالتعارض مع القانون الكنسي الذي يعود إلى قرون ، والذي يحظر المسلمين والهندوس واليهود وغيرهم من القادة الدينيين من تلاوة الصلوات أثناء طقوس التتويج. الكاتبة المختصة بالشؤون الدينية كاثرين بيبينستر ذكرت أنه تم إبلاغها بأن هذا الخلاف قد أخر مراسم مثل الإفراج عن وسام خدمة التتويج قبل أربعة أسابيع فقط حتى الحفل. لكن مصادر قصر باكنغهام نفت أن يكون هناك أي تأخير.

وقرر الملك تشارلز التخلي عن تقليد عمره 900 عام من خلال دعوة أصدقائه المتوجين وكانت التقاليد لا تجيز دعوة ملوك متوجين إلى مراسم التتويج البريطاني وسيتم دعوة ملوك وشخصيات ملكية وأسر حاكمة بمن فيهم أفراد العائلة المالكة الأوروبية والملوك والحكام من الدول العربية. وفيما شهد تتويج الملكة إليزابيث قرابة 8 آلاف مدعو تم تقليص الرقم إلى 2000 هذه المرة.