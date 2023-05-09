اعتداء على صحفية مصرية لتحدثها بـ اللغة العربية

تعرضت الصحفية المصرية رقية تشيليك مراسلة الجزيرة مباشر في تركيا لاعتداء من أحد مؤيدي حزب “الجيد” المُعارض، بسبب حديثها بالعربية في جولة في مدينة إسطنبول لرصد أجواء الحملات الانتخابية بحسب صحيفة الصباح التركية.

وكانت رقية التي تحمل جنسيتين التركية والمصرية، تُجري لقاءات مع مواطنين أتراك لمعرفة مواقفهم بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار الجاري.

وخلال محاولة المراسلة الاقتراب من خيمة لحزب “الجيد” المُعارض، الذي تتزعمه ميرال أكشنار، بدأ أحد الأشخاص هناك في الحديث معها بنبرة حادة، لانها تتحدث باللغة العربية وطلب منها عدم التحدث باللغة العربية والعودة إلى بلدها.

ورغم محاولة رقية الابتعاد عن المعتدي، فإنه أتى إليها وضربها على يدها في محاولة لمنعها من مواصلة عملها، في حين وضع أحد الأشخاص يده على الكاميرا لمنع تصوير ما يحدث.

وتدخّل أفراد من الشرطة التركية لمنع تطور الاعتداء على رقية. وقد أثارت الحادثة موجة واسعة من الغضب الشعبي في تركيا بسبب طبيعة الهجوم، وعنصرية عضو حزب الجيد نحو العرب.

الاعتداء على مراسلة الجزيرة مباشر من حملة حزب معارض أثناء تغطية الانتخابات التركية#الجزيرة_مباشر | #تركيا ?? pic.twitter.com/LxAmo9Or0N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2023

وتزامن ذلك مع حادثة مشابهة ولكن في فلسطين، حيث تعرض حمود شافي وهو حارس درزي للضرب الوحشي في جبل الجرمق بعد تحدثه باللغة العربية يوم السبت (تحذير لقطات صادمة)، وأظهرت لقطات مجموعة من الزوار اليهود الشباب وهم يضربون الحارس بوحشية ، الذي قال إن الهجوم بدأ بعد أن سمعه المهاجمون يتحدث العربية. وقع الحادث يوم السبت.

ونقل الحارس إلى المستشفى في صفد ، حيث خضع لعملية جراحية يوم الأحد لإصلاح كسر شديد في يده اليسرى وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية أخرى في يده اليمنى يوم الثلاثاء.