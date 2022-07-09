اطلاق نزاع قانوني بإعلان أغنى شخص في العالم انسحابه من صفقة بقيمة 44 مليار للاستحواذ على تويتر

تستعد تويتر لمقاضاة إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بعد أن قام بإبلاغ الشركة بنيته إلغاء صفقة شراء المنصة، التي كانت بقيمة 44 مليار دولار.

وأبلغ إيلون ماسك، يوم الجمعة، إدارة موقع تويتر بنيته بالانسحاب بزعم أن تويتر أخلت بالتزاماتها التعاقدية بالكشف عن الحسابات المزيفة.

وسارعت تويتر بالرد على رسالة ماسك على الفور ، معلنة أنها ستقاضي الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بسبب التملص من الصفقة بحسب بلومبرغ. وقال رئيس مجلس ادارة تويتر بريت تايلر أن “مجلس ادارة تويتر ملتزم باكمال الصفقة وفقا للسعر والشروط المتفق عليها مع ماسك وينوي اتخاذ خطوات قانونية لاستكمال الصفقة ونثق بأننا سنكسب في محكمة ديلاوير في تشاسيري”.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery. — Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022

كان الانهيار المحتمل لعملية الاستحواذ أحدث تطور في نزاع بين أغنى رجل في العالم وواحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي نفوذاً ، وقد ينذر بمعركة قانونية هائلة قريبا.

كان بإمكان تويتر المطالبة بدفع رسوم تراجع عن الصفقة بقيمة مليار دولار وافق ماسك على دفعها في ظل هذه الظروف. وبدلاً من ذلك ، يبدو أنها مستعدة للمواجهة القانونية من أجل إتمام عملية الشراء ، التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة وأصر الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال على أنه يريد إتمام عملية الشراء.

وارتفعت أسهم شركة تسلا في وقت متأخر من يوم الجمعة لأن تراجع ماسك عن صفقة تويتر مما يمنح المستثمرين في شركة السيارات الكهربائية قدرًا من الراحة من أن الرئيس التنفيذي سيكون أكثر تفرغا للتركيز على الشركة.

لطالما كانت هناك مخاطرة مع ما يسمى “الرجل الأساسي” مع تولي ماسك إدارة الشركة ويشرف الملياردير البالغ من العمر 51 عامًا بالفعل على أربع شركات هي تسلا وسبيس اكس ونيورالينك وذابورينغ كمباني وتعد مشاركته أمرًا بالغ الأهمية في إدارة كل منها.

وسبق أن قدم الملياردير إيلون ماسك مطلع الشهر الماضي وثيقة لهيئة البورصة قال فيها إن تويتر “تقاوم بشكل نشط” طلباته للحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة والبريد المزعج، وهو ما يراه انتهاكا واضحا لالتزامات الشبكة الاجتماعية بموجب عرض الاستحواذ. وبعد تقديم عرض لشراء الشبكة الاجتماعية مقابل 44 مليار دولار في نيسان/أبريل، شكك رئيس شركة “تيسلا” مرارا بصحة البيانات التي ترسلها تويتر بشأن البريد العشوائي والحسابات المزيفة، والتدابير المتخذة للحد من انتشارها.