أكد طيران الإمارات في تصريح وصل أريبيان بزنس أن السلامة هي أهم أولويات الشركة ، وأن الرحلة EK 77 هبطت بشكل طبيعي وأن الركاب وطاقم الطائرة نزلوا بسلام. وعقب الهبوط، اكتشف المهندسون بعض الأضرار في شريحة في الجناح الأيمن” وأضاف البيان أن الطائرة ستبقى على الأرض للخضوع لمزيد من التقييمات السلامة فهي هي أولويتنا القصوى ولن يتم المس بأي شيء يرتبط بها بحسب المتحدث الرسمي للإمارات

وكانت تقارير صحفية قد نقلت نبأ تعرض طائرة لشركة طيران الإمارات من طراز إيرباص، التي كانت تقوم برحلة من دبي، الى مدينة نيس الفرنسية لاصطدام بطائرة بدون طيار.

واضطرت شركة الطيران إلى إلغاء رحلة العودة إلى دبي وتوقفت الطائرة بعد تبين وجود أضرار بسيطة الأمامية.

Emirates A380 damages its wing after colliding with a drone while on approach to Nice Airport, France.



? Aviation Safety Network pic.twitter.com/230nzihyC5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 21, 2023