اضطراب في سوق الذهب في مصر.. تراجع في الأسعار بعد قفزة غير مسبوقة

بين لحظة وأخرى يتغير سعر الذهب في مصر، فأسعار اليوم تختلف عن أسعار الغد، تذبذب واضطراب في سوق الصاغة دفع أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة، قبل أن تتراجع مجددا.

وفي الوقت الذي انخفض فيه سعر الذهب عالميًا بقيمة 30 دولارًا حيث سجلت الأونصة 1769 دولارًا، لا يزال يرتفع في مصر بشكل غير مبرر.

هذا الارتفاع في الأسعار دفع منصة “آي صاغة” إلى إيقاف تحديد السعر، كما اضطر أصحاب بعض المحلات إلى إيقاف عمليات البيع، مع بداية هذا الأسبوع.

اقرأ أيضا:

تراجع مفاجئ

وشهدت السوق خلال اليومين الماضيين تراجعا مفاجئا في الأسعار وصل لأكثر من 100 جنيه للجرام، وتقول شعبة الذهب إن هذا التراجع جاء بسبب حدوث الكثير من عمليات البيع والتي نتج عنها زيادة قي المعروض ودفعت الأسعار إلى الانخفاض بهذه المستويات.

ما هي أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر؟

هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء زيادة أسعار الذهب في مصر:

زيادة الطلب على الذهب نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث يعتبر الذهب ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة العملة أو للاستثمار.

نقص المعروض من الذهب نتيجة زيادة الطلب ووقف استيراد المواد الخام مثل الشمع، والكاوتش، والفرش، والفرايز.

ارتباط تسعير الذهب بسعر الدولار بالسوق المحلي حيث يتم تسعير الدولار بحوالي 31 جنيهًا.

ارتفاع مستوى التضخم

تحمل المصانع الكثير من الأعباء، نتيجة استمرار دفع تكاليف العمالة والالتزامات الشهرية.

لماذا يتوقف باعة الذهب عن عمليات البيع رغم ارتفاع السعر؟

يعتمد بائع الذهب في مكسبه على المصنعية، ومع ارتفاع السعر سيتم اقتطاع جزء كبير من الربح في الضرائب، الأمر الذى دفع العديد من الباعة إلى التوقف عن البيع لحين انتهاء الأزمة.

كم يبلغ سعر جرام الذهب في مصر اليوم؟

سجل جرام الذهب عيار 18 قيمة 1496 جنيهًا نحو 60 دولارًا.

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1745 جنيهًا للجرام الواحد (نحو 70 دولارا تقريبًا”.

عيار 24 نحو 1994 جنيهًا للجرام أي نحو 80 دولارًا للجرام.

علاج الأزمة

يرى الخبراء والمحللون أن حل الأزمة يبدأ بفتح باب الاستيراد لتوفير المواد ا لخام.

فتح باب تصدير المشغولات الذهبية لأنها تحمل العلامة التجارية “صنع في مصر“، ما يوفر على الدولة ملايين الدولارات شهريًا، نتيجة حصيلة تصديرها للخارج.