اضبط نَفَسَك ونفْسَك قبل أن تتحمل أنت رسوم ترخيص الشيشة في مصر

بهدف التقليل من أضرارها ومخاطرها الصحية والبيئية، وضعت السلطات المصرية ضوابط مشددة لتقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم، كما حددت مبالغ مالية كرسوم لاستخراج تراخيص المحال التي تقوم بتقديمها للزبائن.

وبحسب قانون المحال العامة فإنه:

لا يمكن للمحال العامة المعدة للبيع أو لتقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم الشيشة، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص.

يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار.

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أن يتمتع المحل الذي يريد تقديم الشيشة بترخيص سار لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافتيريا.

أن يكون المحل بعيدًا عن دور العبادة والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن 1000 متر.

ألا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين في محال تقديم المشروبات والمطاعم عن 50% من إجمالي مساحة المحل.

عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها.

أن تكون الأبواب بها آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج.

توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل وباستخدام وسائل طرد الهواء الملوث للخارج مباشرة.

تزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره في منظومة التهوية.

بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره في منظومة التهوية. وضع الفحم المستهلك بالموقع في حاويات خاصة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق.

وضع الفحم المستهلك بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال مع وضع لافتة تحذيرية عليها باحتوائها على فحم حار.

يتم التخلص من الفحم المستهلك في الأماكن المخصصة لذلك.

منع تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ووضع لافتة تشير إلى ذلك.

فصل أماكن جلوس المدخنين عن أماكن جلوس غير المدخنين.

حظر وجود الأطفال في الأماكن المخصصة لجلوس المدخنين.

تنظيف أجزاء الشيشة وتطهيرها بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم بعمق، وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل استخدام، مع توفير مبسم خاص لكل عميل، يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم.

الشيشة أخطر من السجائر

على عكس الشائع، فإن تدخين الشيشة يُعرض المستخدمين إلى مستويات أعلى من النيكوتين والرصاص وحتى الزرنيخ مقارنة بالسجائر.

حيث حذرت الجمعية الأمريكية للقلب، من أن تدخين الشيشة لمدة نصف ساعة فقط يتسبب في استنشاق المزيد من أول أكسيد الكربون أكثر من تدخين السجائر، إلى جانب إطلاق السموم، بما في ذلك أول أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة، ما يقلل من قدرة القلب على ضخ الدم الغني بالأكسجين للرئتين.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن ساعة من تدخين الشيشة يعرّض المستخدمين لنفس كمية الدخان المنبعثة من ١٠٠ سيجارة.