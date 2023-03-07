اصنعن النجاح بتعريفكن الخاص…

بقلم د. ريم الأنصاري، عضو مجلس إدارة في الجمعية السعودية لتقويم الأسنان، استشارية وأستاذة مشاركة في طب تقويم الأسنان بدوام كامل في جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، وطبيبة ممارسة في عيادة خاصة.

“يسعدني في مناسبة اليوم العالمي للمرأة أن أشارككم فكري ورأيي الخاص حول أهمية تعريف المرأة للنجاح وفقًا لشروطها الخاصة والعمل بجهد على تحقيق هذا التعريف، بدلا من التركيز على المساواة. ففي حين أن السعي إلى المساواة مهم، إلا أنه غالبًا ما يتمحور حول مقارنة إنجازات المرأة بإنجازات الرجل بدلا من إبراز نقاط القوة والحنكة التي تتفرّد بها المرأة. ونتيجة لذلك، تشعر نساء كثيرات بضغط يحدو بهن إلى الالتزام بالأمثلة التقليدية عن صور النجاح، الأمر الذي قد يولّد لديهن شعورًا بعدم الإنجاز وعدم التقدير وعدم الرضا.

مفهوم النجاح لا يقاس بمقياس واحد يناسب الجميع، بل هو التصوّر الذي ترتئيه كل امرأة لنفسها بناءً على قيمها وأهدفها وطموحها. شخصيًا، أرى النجاح في القدرة على تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى في مجال تقويم الأنسان وعلى دعم فريقي بقدر دعمهم لي، وعلى تحقيق التوازن المطلوب بين حياتي المهنية وحياتي الشخصية، فضلًا عن المساهمة في الارتقاء بمجال تخصصي ضمن عالم طب الأسنان الرقمي الذي يشهد طوّراً مستمراً.

فلنتكاتف جميعًا في تمكين المرأة لتعرّف النجاح كما تراه هي بمفهومها، سواءا كان النجاح في السعي إلى مسيرة مهنية مزدهرة، أم تكوين عائلة سعيدة، أم ترك أثر إيجابي في المجتمع ، أم كل ما سبق! فلندعم النساء اللواتي اخترن مسارات مختلفة للنجاح ولندعم التعريفات المختلفة والثرية للنجاح.

لقد أسست مسيرتي المهنيّة على ركيزة مفادها أن كل مريض يزورني له حاجاته الخاصة ورحلته الخاصة في العلاج ومحصلة نهائية خاصة به لهذا العلاج. ويجدر بنا أن نتبنى هذه الشمولية في تعريفاتنا المهنية والحياتية وأن ندعم الفردية داخل وخارج حدود المهنة لتشمل المجتمع ككل. فعندما نعرّف النجاح وفقًا لشروطنا الخاصة، نستطيع بناء ثقافة أكثر شمولية وإنصافًا، ثقافة تقدّر التنوّع وتقرّ بإسهامات الأفراد. دعونا إذًا نحتفل باليوم العالمي للمرأة من خلال الالتزام بتمكين المرأة لتعريف نجاحها بنفسها ودعمها في سعيها إلى بلوغ هذا التصوّر. دعونا نشجّع المرأة على تبني قوتها الفردية وترك بصمتها الخاصة في هذا العالم”.