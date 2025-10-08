اصغ للحظة إبلاغ عالم أصله لاجئ من غزة بالفوز بجائزة نوبل للكيمياء

فاز عمر مونّس ياغي بجائزة نوبل للكيمياء وجرى الاتصال به لتبليغه بالفوز وكان في المطار يتجه إلى طائرة للسفر، وأخبر ياغي المتصل أنه مذهول بالفوز وتحدث عن حياته في أسرة بها العديد من الأطفال، يعيشون جميعًا معًا في غرفة واحدة مع ماشية الأسرة بدون كهرباء ونقص في سبل الحصول على المياه النظيفة، ولد في الأردن لعائلة فلسطينية لاجئة من قرية المسمية الفلسطينية المهجورة في قضاء غزة، وقال إنها روعة العلوم في انتشال أشخاص من واقع صعب. كانت المكالمة الهاتفية مع البروفيسور عمر ياغي الذي يحمل الجنسية السعودية أيضاً، لتبليغه بفوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام ٢٠٢٥، تظهر رد فعله والمفاجأة والبهجة. قال البروفيسور ياغي أنه يشعر بالدهشة والسرور والذهول من الخبر الذي تلقاه أثناء هبوطه من الطائرة. و يشير المُحاور إلى أن ياغي يُعرف بأنه مؤسس علم مجال الأطر المعدنية العضوية” (MOFs). كما أشار المُحاور إلى أنه قد يكون أول حائز على جائزة نوبل يُولد في الأردن. وصف البروفيسور ياغي نشأته في منزل متواضع للغاية، حيث كان يتشارك غرفة صغيرة مع اثني عشر شخصًا وماشيتهم (الأبقار). وُلد في عائلة من اللاجئين حيث لم يتلقَّ والداه سوى تعليم محدود؛ فقد أنهى والده الصف السادس، بينما لم تكن والدته تجيد القراءة أو الكتابة. وأشار بأنه يؤمن بأن العلم هو “أعظم قوة مساواة في العالم لأنه يسمح بمثل هذه المسيرة والنجاح بغض النظر عن الخلفية. و أكد ياغي أن الأذكياء والموهوبين والمهرة موجودون في كل مكان، وعلينا التركيز على إطلاق العنان لإمكاناتهم من خلال توفير الفرص لهم.

البروفيسور عمر ياغي كيميائي من الرواد ويُعرف بأنه مؤسس مجال الكيمياء الشبكية، الذي يتضمن ربط وحدات البناء الجزيئية في هياكل بلورية ممتدة بدقة ذرية. اخترع الأطر المعدنية العضوية (MOFs) والأطر العضوية التساهمية (COFs)، وهي مواد فائقة المسامية ذات مساحات سطحية شاسعة مفيدة لتخزين الهيدروجين، واحتجاز الكربون، وتجميع المياه من هواء الصحراء، والتحفيز الكيميائي. تأسست بفضله عشرات الشركات من قبل علماء كيمياء آخرين وتشهد الأطر المعدنية العضوية، المعروفة باسم MOFs، نموًا متسارعًا. فقد تزايدت أعدادها بوتيرة غير مسبوقة منذ أن اكتشف اعمر ياغي إمكاناتها قبل نحو 20 عامًا، واليوم تُنشر هياكل أكثر من 6000 إطار معدني عضوي جديد كل عام. ومع تزايد أعدادها، ازداد إدراك الإمكانات التجارية الهائلة لهذه المواد شديدة المسامية، حيث تتراوح تطبيقاتها المُعلن عنها من خزانات وقود الميثان في السيارات إلى الضمادات المضادة للميكروبات. وقد طوّر العديد من الأكاديميين العاملين في هذا المجال روابط قوية مع قطاع الصناعة، أو أسسوا شركات جديدة سعيًا لمساعدة هذه المواد على تحقيق إمكاناتها. وشهد النصف الثاني من عام 2016 دخول تطبيقات MOFs إلى السوق المفتوحة لأول مرة، مع طرح عدد قليل من المنتجات المختلفة في الأسواق.

كان لعمل ياغي إمكانات ثورية قلبت مجال الطاقة النظيفة والتطبيقات البيئية. نشر أكثر من 300 مقالة محكمة مع أكثر من 205000 استشهاد، مما يجعله واحدًا من أكثر الكيميائيين استشهادًا في جميع أنحاء العالم، بمؤشر هيرش يتراوح بين 175 و190. يشغل منصب أستاذ كرسي جيمس ونيلتي تريتر للكيمياء في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وحصل على أكثر من 55 جائزة عالمية مرموقة، بما في ذلك جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، وجائزة وولف، وجائزة ألبرت أينشتاين العالمية للعلوم. وُلد ياغي عام ١٩٦٥ في عمّان، الأردن، لعائلة لاجئة فلسطينية، وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة عشرة، متغلبًا على الصعاب ليصبح عالمًا عالميًا رائدًا. وإلى جانب اهتمامه الأكاديمي، أسس شركة أتوكو لاستخدام الأطر العضوية المعدنية في احتجاز الكربون واستخراج المياه لمعالجة تغير المناخ وندرة المياه. وفي عام ٢٠٢٥، أصبح أيضًا رئيسًا للمجلس الثقافي العالمي، مُشجعًا العلوم والثقافة عالميًا.

ما هو اختراع عمر ياغي؟

ابتكر عمر الأطر المعدنية العضوية MOFs والتي يمكن تشبيهها للتبسيط الشديد هنا باسنفنجة تكتنز الماء بما يعادل أضعاف وزنها، ولكن هنا فإن هذه الإطر المعدنية بالغة الصغر ويكفي غرام واحد منها لتخزين ما يعادل سعة ملعب كرة قدم من الغاز! وتحولت بسرعة من مواد مختبر واعدة إلى ما يشبه الاستخدام التجاري الواسع النطاق. وبفضل هياكلها المسامية الفريدة أصبحت الأطر المعدنية العضوية قيّمة للمهام التي تتطلب مساحة سطح عالية وخصائص كيميائية قابلة للضبط. تم تصنيع أكثر من 90,000 إطار معدني عضوي حتى الآن، مع الإبلاغ عن آلاف الهياكل الجديدة سنويًا.

الصورة العلوية مولدة بالذكاء الاصطناعي للتعبير عن قدرة غرامين من المادة تخزين كمية غاز هائلة.